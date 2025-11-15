E nel derby di domenica 23 novembre, a 'San Siro', sarà presente anche Christian Pulisic, attaccante del Milan appena rientrato da un infortunio. Lo statunitense, top scorer del Diavolo finora in stagione, crede nelle chance di Scudetto della squadra di Massimiliano Allegri.
Spazio, poi, alle parole di Damien Comolli, nuovo amministratore delegato della Juventus, secondo cui il calciomercato dei bianconeri lo fa, effettivamente, l'algoritmo e a quelle di Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, sui recenti cambi di panchina nella 'Dea': da Gian Piero Gasperini a Raffaele Palladino, passando per Ivan Jurić.
© RIPRODUZIONE RISERVATA