Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, riecco Pulisic: ‘Perché credo nello Scudetto'”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, riecco Pulisic: ‘Perché credo nello Scudetto'”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Milan, riecco Pulisic: 'Perché credo nello Scudetto''
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 15 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 15 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva ad Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter di Cristian Chivu, molto soddisfatto per il suo impatto in nerazzurro in questa prima parte di stagione. Per il francese, "il derby sarà una battaglia".

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 15 novembre 2025

E nel derby di domenica 23 novembre, a 'San Siro', sarà presente anche Christian Pulisic, attaccante del Milan appena rientrato da un infortunio. Lo statunitense, top scorer del Diavolo finora in stagione, crede nelle chance di Scudetto della squadra di Massimiliano Allegri.

Spazio, poi, alle parole di Damien Comolli, nuovo amministratore delegato della Juventus, secondo cui il calciomercato dei bianconeri lo fa, effettivamente, l'algoritmo e a quelle di Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, sui recenti cambi di panchina nella 'Dea': da Gian Piero Gasperini a Raffaele Palladino, passando per Ivan Jurić.

Leggi anche
Vocalelli sul mercato: “Il Milan ha azzeccato parecchie mosse. Il campo ha confermato una...
Saelemaekers in testa al Milan in un dato molto specifico: ecco quale

© RIPRODUZIONE RISERVATA