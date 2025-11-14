Il giornalista Alessandro Vocalelli ha scritto un pezzo per 'La Gazzetta dello Sport' in cui parla anche del mercato del Milan. Ecco le sue parole in merito
Il giornalista Alessandro Vocalelli parla del mercato estivo in Serie A: "Insomma, anche se non è il caso di avventurarsi in bilanci definitivi — ma due mesi e mezzo di campionato non sono pochi — è già tempo di discussioni, a volte anche animate, su cos’altro, di più o di meglio, si poteva fare tra luglio e agosto". Queste le sue parole nel suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport'.
Nel pezzo, Vocalelli parla anche delle scelte del Milan: "In tutto questo, c’è la parziale soddisfazione del Milan, che ha azzeccato parecchie mosse — da Modric e Rabiot a Ricci, ed è in attesa di scoprire il talento di Jashari per un centrocampo che davvero non deve temere la concorrenza — ma non è riuscito a completare il suo progetto".