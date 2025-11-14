Il giornalista Alessandro Vocalelli parla del mercato estivo in Serie A: "Insomma, anche se non è il caso di avventurarsi in bilanci definitivi — ma due mesi e mezzo di campionato non sono pochi — è già tempo di discussioni, a volte anche animate, su cos’altro, di più o di meglio, si poteva fare tra luglio e agosto". Queste le sue parole nel suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport'.