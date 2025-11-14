Inter-Milan, ecco le prossime tappe che porteranno al nuovo stadio: il punto

Domenica 23 novembre si terrà a San Siro il primo derby di Milano tra Inter e Milan in un San Siro di proprietà. Lo scorso 5 novembre è stato infatti firmato il rogito notarile tra le due milanesi e il Comune di Milano, primo atto a necessario in vista della costruzione del nuovo stadio da 71.500 posti entro il 2032.

Inter-Milan, le prossime tappe per il nuovo stadio

La Gazzetta dello Sport ripercorre le tappe che porteranno alla nascita di un nuovo impianto. La Rosea riporta che le due milanesi hanno creato una società, la San Siro spa, che gestirà l'operazione da un punto di vista finanziario: essa ha già ottenuto il finanziamento dei gruppi bancari per una cifra di 124 milioni di euro per l'acquisto dello stadio e delle aree circostanti. La seconda fascia può arrivare a 205 milioni, la terza a 25 milioni. In totale il finanziamento può arrivare ai 354 milioni. Il giornale sportivo riporta che a febbraio dovrebbe essere presentato il piano attuativo che dovrebbe poi portare di tutti i passaggi burocratici in regola con la "legge stadi". I lavori dovrebbero iniziare nell'ottobre del 2027 e durare 36 mesi con il nuovo San Siro che dovrebbe essere pronto per il 2030 e inaugurato tra dicembre dello stesso anno e gennaio del 2031.