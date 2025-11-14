'La Gazzetta dello Sport' parla di alcuni dati molto interessanti sul Milan in questa stagione. I rossoneri hanno la percentuale più alta di passaggi riusciti del nostro campionato: dei 5.648 tentati, 4.834 sono andati a buon fine. Ben l’85,6%. Merito anche dell'arrivo a centrocampo di Luka Modric. Il centrocampista croato è il giocatore della Serie A che effettua più passaggi ovvero 762, con una percentuale che resta comunque alta e sopra al novanta per cento: 90,8% per la precisione.