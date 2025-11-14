Pianeta Milan
Modric guida il Milan sulla percentuale dei passaggi, ma c'è chi fa anche meglio
'La Gazzetta dello Sport' analizza alcuni aspetti del Milan in questo inizio di stagione. Luka Modric e la precisione sui passaggi della squadra rossonera
Emiliano Guadagnoli 

'La Gazzetta dello Sport' parla di alcuni dati molto interessanti sul Milan in questa stagione. I rossoneri hanno la percentuale più alta di passaggi riusciti del nostro campionato: dei 5.648 tentati, 4.834 sono andati a buon fine. Ben l’85,6%. Merito anche dell'arrivo a centrocampo di Luka Modric. Il centrocampista croato è il giocatore della Serie A che effettua più passaggi ovvero 762, con una percentuale che resta comunque alta e sopra al novanta per cento: 90,8% per la precisione.

Nel Milan di Allegri, scrive la rosea, c'è chi mantiene una percentuale più alta sui passaggi, anche se il volume è diverso da quello di Modric. Gabbia, per esempio, ha un clamoroso 93,4%. Bene anche Ricci che si attesta sul 91,7%. Un Milan molto preciso con Allegri.

Un dato molto interessante è anche quello della precisione di passaggi concessa agli avversari: nessuno concede una percentuale di passaggi riusciti più alta agli avversari in Serie A (84,3%). Questo perché il Milan non pressa molto in fase di non possesso.

