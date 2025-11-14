Verso Inter-Milan, Capello: 'Questi sono i punti deboli di entrambe'

Mancano una decina di giorni all'attesissimo derby di Milano tra Inter e Milan, in programma domenica 23 novembre a San Siro (ore 20.45). Si tratta di una sfida di grande importanza per tutte e due i club che puntano a rimanere nelle zone alte della classifica. I nerazzurri si presentano con due punti in più dei rossoneri e avranno dalla loro parte la grande maggioranza del tifo. Dall'altra parte Allegri avrà a disposizione nuovamente Pulisic e Rabiot.