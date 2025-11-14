Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Verso Inter-Milan, Capello: “Ecco quali sono i punti deboli delle due squadre. Su Gabbia…”

INTERVISTE

Verso Inter-Milan, Capello: “Ecco quali sono i punti deboli delle due squadre. Su Gabbia…”

Verso Inter-Milan, Capello: 'Questi sono i punti deboli di entrambe'
Fabio Capello, ex tecnico del Milan, si è soffermato sui punti deboli in difesa dei rossoneri e dell'Inter in vista del derby di Milano, in programma domenica 23 novembre: ecco le sue dichiarazioni in un'intervista alla Gazzetta dello Sport
Redazione PM

Mancano una decina di giorni all'attesissimo derby di Milano tra Inter e Milan, in programma domenica 23 novembre a San Siro (ore 20.45). Si tratta di una sfida di grande importanza per tutte e due i club che puntano a rimanere nelle zone alte della classifica. I nerazzurri si presentano con due punti in più dei rossoneri e avranno dalla loro parte la grande maggioranza del tifo. Dall'altra parte Allegri avrà a disposizione nuovamente Pulisic e Rabiot.

Inter-Milan, l'analisi di Capello

—  

A fare il punto sulle due squadre ci ha pensato l'ex tecnico rossonero, Fabio Capello. Ecco le sue parole rilasciate in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Theo Hernández vs Estupiñán: i numeri a confronto per la fascia sinistra del Milan. Ecco cosa emerge …

Su entrambe:"La concentrazione in area sui cross, per entrambe. In quella zona si perdono l'uomo. Il Milan ha qualche problemino sulla sinistra, e pure Saelemaekers a volte si perde l'uomo. Gabbia? Fa la sua parte ma come centrale a dirigere la difesa ci vorrebbe qualcosa di più".

Leggi anche
Biasin: “Rabiot? E’ tra i 5 giocatori più importanti della Serie A, allenato da...
Graham (ex dirigente del Liverpool): “Con l’arrivo di Balotelli dal Milan eravamo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA