Graham: 'L'acquisto di Balotelli dal Milan? Eravamo convinti di questo'

Liverpool, Graham critico sull'arrivo di Balotelli dal Milan

"Era arrivato a fine mercato estivo del 2014: Mario Balotelli era la quarta scelta sia per noi che per l'allenatore, Brendan Rodgers. Ma quell'anno abbiamo perso tanto tempo su operazioni che non siamo riusciti a chiudere e ci siamo convinti alla fine che Mario potesse fare al caso nostro. Come lago Aspas, ha avuto pochi minuti e tanta sfortuna sotto porta nonostante un potenziale enorme".