Graham: 'L'acquisto di Balotelli dal Milan? Eravamo convinti di questo'

Ian Graham, ex dirigente del Liverpool, ha criticato l'acquisto di Mario Balotelli dal Milan avvenuto alla fine della sessione estiva di calciomercato nel 2014: ecco le sue dichiarazioni
Ian Graham, ex Chief Analyst del Liverpool, ha criticato l'arrivo ai Reds di Mario Balotelli dal Milan, avvenuto nella sessione di estiva di calciomercato del 2014. L'attaccante classe 1990 salutò i rossoneri dopo un anno e mezzo per poi farvi ritorno l'anno successivo. Ecco le parole dell'ex dirigente del club inglese rilasciate in un'intervista ai microfoni di Sky Sport.
Liverpool, Graham critico sull'arrivo di Balotelli dal Milan
—
"Era arrivato a fine mercato estivo del 2014: Mario Balotelli era la quarta scelta sia per noi che per l'allenatore, Brendan Rodgers. Ma quell'anno abbiamo perso tanto tempo su operazioni che non siamo riusciti a chiudere e ci siamo convinti alla fine che Mario potesse fare al caso nostro. Come lago Aspas, ha avuto pochi minuti e tanta sfortuna sotto porta nonostante un potenziale enorme".