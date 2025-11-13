Durante il solito appuntamento con Maracanà, programma di TMW Radio, l'allenatore Gigi De Canio ha parlato della difficoltà che stanno riscontrando le punte nel segnare nel nostro campionato. De Canio ha 'criticato' duramente la Serie A dicendo che ha perso molta qualità. Ecco, di seguito, le sue parole.
INTERVISTE
De Canio sulla Serie A: “Il nostro campionato ha perso di qualità”
In Serie A i centravanti segnano sempre di meno. Cosa ne pensa?
"In campo oltre alla costruzione dell'azione bisognerebbe curare la finalizzazione dell'azione. Poi il nostro campionato ha perso di qualità e impoverendosi si perdono anche i gol dei centravanti. È la qualità a fare la differenza. Se il gioco lo cucissero i trequartisti poi le cose cambierebbero. Ad ogni modo sui giocatori della Nazionale, mi sento di parlare di Raspadori. Quando è uscito fuori era un attaccante e con Spalletti era importante perché cuciva anche il gioco. Quando è andato via Spalletti però lo abbiamo visto al mamassimo come esterno o addirittura come mezzala. Si è pensato più alla valorizzazione economica che non tecnica del giocatore, facendolo giocare in ruoli non suoi pur di non demonetizzarlo"
