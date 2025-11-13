Durante il solito appuntamento con Maracanà , programma di TMW Radio , l'allenatore Gigi De Canio ha parlato della difficoltà che stanno riscontrando le punte nel segnare nel nostro campionato. De Canio ha 'criticato' duramente la Serie A dicendo che ha perso molta qualità. Ecco, di seguito, le sue parole .

"In campo oltre alla costruzione dell'azione bisognerebbe curare la finalizzazione dell'azione. Poi il nostro campionato ha perso di qualità e impoverendosi si perdono anche i gol dei centravanti. È la qualità a fare la differenza. Se il gioco lo cucissero i trequartisti poi le cose cambierebbero. Ad ogni modo sui giocatori della Nazionale, mi sento di parlare di Raspadori. Quando è uscito fuori era un attaccante e con Spalletti era importante perché cuciva anche il gioco. Quando è andato via Spalletti però lo abbiamo visto al mamassimo come esterno o addirittura come mezzala. Si è pensato più alla valorizzazione economica che non tecnica del giocatore, facendolo giocare in ruoli non suoi pur di non demonetizzarlo"