Brasile, Ancelotti: 'Qua la passione della gente è incredibile. Su Neymar ...'

Sulla Torcida e sul calore che si vive in Brasile: "La passione è incredibile. Gli stadi sono sempre pieni, la gente sogna di rivedere il Brasile vincente. Questo entusiasmo sarà la nostra forza nel Mondiale".
Su Casemiro e il trio del Real Madrid: "Casemiro è un leader e un riferimento imprescindibile. Militao è tornato al massimo. Vinicius non ha ancora mostrato con la nazionale il livello che raggiunge al Madrid, ma sta crescendo. Vini è top. Rodrygo? Ha avuto momenti difficili, ma l’ho solo ascoltato e aiutato come persona. Ora è sereno e motivato".
Sul futuro, Ancelotti è chiaro: "Endrick è un talento, ma non ho mai detto che debba lasciare il Real per andare al Mondiale. Neymar? Nessuna porta chiusa: ha bisogno solo di ritrovare la condizione".
