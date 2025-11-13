Brasile, Ancelotti: 'Qua la passione della gente è incredibile. Su Neymar ...'

Pianeta Milan
Brasile, Ancelotti: “Esperienza bellissima. L’entusiasmo della gente sarà la nostra forza al Mondiale”

L'ex allenatore del Milan Carlo Ancelotti è da pochi mesi il Commissario Tecnico della Nazionale brasiliana e sembra apprezzare la nuova esperienza dopo una carriera ricca di successi e trofei. "Qui il lavoro è più d’osservazione che d’intervento. Mi sto adattando alla cultura calcistica brasiliana e alla passione della gente. È un’esperienza bellissima", ha raccontato il tecnico emiliano ai microfoni del quotidiano spagnolo AS.

Le parole di Carlo Ancelotti sul Brasile e i suoi talenti

Sulla scelta di valorizzare i giocatori provenienti del Brasileirao, non solo quelli che giocano in Europa: "Il campionato è molto competitivo, con squadre come Palmeiras e Flamengo di alto livello. Ho convocato sette giocatori che militano in Brasile".

Sulla Torcida e sul calore che si vive in Brasile: "La passione è incredibile. Gli stadi sono sempre pieni, la gente sogna di rivedere il Brasile vincente. Questo entusiasmo sarà la nostra forza nel Mondiale".

Su Casemiro e il trio del Real Madrid: "Casemiro è un leader e un riferimento imprescindibile. Militao è tornato al massimo. Vinicius non ha ancora mostrato con la nazionale il livello che raggiunge al Madrid, ma sta crescendo. Vini è top. Rodrygo? Ha avuto momenti difficili, ma l’ho solo ascoltato e aiutato come persona. Ora è sereno e motivato".

Sul futuro, Ancelotti è chiaro: "Endrick è un talento, ma non ho mai detto che debba lasciare il Real per andare al Mondiale. Neymar? Nessuna porta chiusa: ha bisogno solo di ritrovare la condizione".

