Milan, Gabbia: “Contento delle parole di Gattuso, bello condividere questo percorso con lui”

Matteo Gabbia , difensore centrale del Milan di Massimiliano Allegri, è stato intervistato nel pre partita di Moldova-Italia
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Matteo Gabbia , difensore centrale del Milan di Massimiliano Allegri, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Moldova-Italia, in campo questa sera. Gabbia si è soffermato sull'umore percepito all'interno dello spogliatoio azzurro, ma ha anche commentato le parole rilasciate da Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan, nei suoi confronti. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Gabbia

—  

“Siamo carichi, abbiamo l'ambizione di continuare una striscia di risultati positivi. Questa è la nostra ambizione stasera, vogliamo vincere e portare a casa i tre punti".

Sulle parole rilasciate da Gennaro Gattuso nei suoi confronti:  "Sono molto contento onestamente. Per me che sono tifoso del Milan lui ha sempre rappresentato tanto ed è bello condividere questo percorso con lui, ma devo dimostrare ogni giorno di meritare questa maglia e la sua fiducia".

Sull'umore all'interno dello spogliatoio: "L'aria è molto positiva, stiamo cercando di crescere e migliorare, cercando di lavorare sui margini di miglioramento per essere pronti per le prossime partite".

