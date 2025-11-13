Le prossime gare saranno molto diverse rispetto a quelle precedenti, perché ad esempio contro il Como (prossima sfida, ndr) lo scorso anno abbiamo perso 2 volte e ancora dobbiamo digerirle. Siamo sulla nostra strada, ma abbiamo voglia di vincere ancora e ancora…

Giocatrice di riferimento? Magari perché sto invecchiando. Abbiamo un gran gruppo, stiamo sempre tutte assieme. Prima avevamo diverse infortunate ma ora stanno tornando tutte. Si nota anche in allenamento o in partita, quando siamo tutte assieme siamo più forti.

Il mio cane? Si chiama Pirlo, quando ero in Francia lo seguivo alla Juve o al Milan e mi sono innamorata del calcio grazie a lui. Per me è il più forte, come pensava e come giocava. Per questo ho dato il suo nome al mio cane. Prima giocavo a centrocampo, con gli anni poi ho scalato verso giù.

Milano? Faccio tantissimo shopping, ma mi piace scoprire nuovi posti, tra cui ristoranti o caffè“.