Milan Femminile, Piga: “Siamo sulla nostra strada, ma abbiamo voglia di vincere tanto”

In vista delle prossime partite del Milan Femminile, la calciatrice rossonera Julie Piga è intervenuta ai microfoni ufficiali del club
In vista delle prossime partite del Milan Femminile, la calciatrice rossonera Julie Piga è intervenuta ai microfoni ufficiali del Milan per rilasciare una lunga intervista. Il difensore delle rossonere ha voluto spendere alcune parole sulla stagione vissuta fino ad ora, parlando anche delle sue compagne di squadra. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan Femminile, parla Piga

Le due prime partite contro Roma e Fiorentina eravamo molto deluse perché pensavamo di vincere. Contro la Lazio era molto importante per noi vincere, era una partita dove volevamo dimostrare quanto imparato. Sia con la Lazio che contro la Juve abbiamo vinto, dimostrando che quando conta vincere, vinciamo”.

Le prossime gare saranno molto diverse rispetto a quelle precedenti, perché ad esempio contro il Como (prossima sfida, ndr) lo scorso anno abbiamo perso 2 volte e ancora dobbiamo digerirle. Siamo sulla nostra strada, ma abbiamo voglia di vincere ancora e ancora…

Giocatrice di riferimento? Magari perché sto invecchiando. Abbiamo un gran gruppo, stiamo sempre tutte assieme. Prima avevamo diverse infortunate ma ora stanno tornando tutte. Si nota anche in allenamento o in partita, quando siamo tutte assieme siamo più forti. 

Il mio cane? Si chiama Pirlo, quando ero in Francia lo seguivo alla Juve o al Milan e mi sono innamorata del calcio grazie a lui. Per me è il più forte, come pensava e come giocava. Per questo ho dato il suo nome al mio cane. Prima giocavo a centrocampo, con gli anni poi ho scalato verso giù.

Milano? Faccio tantissimo shopping, ma mi piace scoprire nuovi posti, tra cui ristoranti o caffè“.

