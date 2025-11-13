Yonghong Li fallito: focus sui debiti e sulla gestione del Milan

Dal punto di vista sportivo, il Milan ha vissuto una sola stagione completa sotto la guida di Li. Nella stagione 2017/2018 i rossoneri erano partiti con grandi aspettative dopo la famosa estate delle "cose formali". Durante quel calciomercato, Fassone e Mirabelli riportarono entusiasmo nel mondo Milan grazie agli acquisti di Bonucci, Calhanoglu, Kessié e André Silva tra gli altri. Clamorosamente un 'flop' fu l'acquisto di Leonardo Bonucci dalla Juventus, per 42 milioni di euro, diventando il cartellino del giocatore più pagato nella storia del Milan. In quella stagione la spesa complessiva si avvicinò ai 200 milioni di euro per i cartellini dal calciomercato. Ma il campo parlò chiaro. A dicembre Montella fu esonerato e al suo posto arrivò Gennaro Gattuso, che poco riuscì a fare in una situazione così complicata, terminando la Serie A 2017/2018 al sesto posto, con la qualificazione in Europa League.
A proposito della scellerata gestione del club, di recente l'Amministratore Delegato rossonero Giorgio Furlani ha raccontato agli alunni di Harvard dell'acquisizione del Milan da parte di Elliott. Per concludere il suo discorso, ha usato una frase che fa capire la situazione che ha vissuto il Milan prima dell'intervento miracoloso di Elliott: «Dire che il Milan è stato mal gestito è offensivo per le aziende mal gestite; non è stato gestito affatto».
