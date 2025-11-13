Yonghong Li fallito: focus sui debiti e sulla gestione del Milan

Oggi facciamo un salto nel mediocre e recente passato rossonero, precisamente nel periodo che va da aprile 2017 a luglio 2018. In quegli anni, il Milan era nelle mani di Yonghong Li . Oggi torna d'attualità per una notizia che fa capire molte cose del suo periodo rossonero. L'ex proprietario e presidente rossonero è stato dichiarato fallito per debiti non saldati superiori a 250 milioni di euro , come riportato dal 'Corriere della Sera'.

La storia rossonera di Yonghong Li

Il 13 aprile 2017 fu ufficializzata la cessione della società rossonera all'imprenditore cinese Yonghong Li, con l'acquisto del club da Silvio Berlusconi per circa 740 milioni di euro. Questo cambio storico era stato accolto con entusiasmo dai tifosi, che speravano in investimenti importanti e un rilancio sportivo immediato. Ma, come è ben noto, non è andata proprio così. Gran parte dell'acquisizione era finanziata tramite prestiti, in particolare da Elliott e da istituti di credito cinesi. Queste scelte hanno generato un indebitamento pesante e difficoltà nel rispettare le scadenze finanziarie. La situazione economica, unita a scelte di mercato non sempre oculate, ha condotto al collasso dell'assetto societario in meno di due anni.