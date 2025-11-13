Pianeta Milan
Milan, stasera sei Nazionali in campo nelle qualificazioni Mondiali. Ecco chi
Questa sera sei giocatori del Milan scendono in campo con le rispettive Nazionali per le qualificazioni al Mondiale 2026. Leao, Pavlovic, Nkunku, Maignan, Gabbia e Ricci cercano conferme e fiducia dopo l'avvio di stagione rossonero promettente
Questa sera, giovedì 13 novembre 2025, sei giocatori del Milan saranno in campo con le rispettive nazionali nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Una pausa internazionale che, più di una semplice parentesi, rappresenta un banco di prova per i protagonisti rossoneri. Per alcuni può rappresentare un'opportunità per ritrovare fiducia e ritmo dopo un avvio di stagione non semplice.

I nazionali rossoneri in campo stasera

Sono quattro le sfide che vedono i rossoneri impegnati stasera. Il Portogallo sarà ospite della Repubblica d'Irlanda e il nostro Rafa Leao viene dato come probabile titolare. Un'occasione importante per il portoghese di interrompere un digiuno nazionale che dura dal 15 novembre 2024, praticamente un anno. Il dieci rossonero arriva da un momento positivo (quattro gol e un assist nelle ultime cinque) e stasera ha l'opportunità di confermarlo.

Un altro rossonero che arriva da un buon momento è Strahinja Pavlovic. La Serbia è in grande difficoltà, rischia addirittura di non qualificarsi nemmeno per i playoff, infatti per farlo dovrà innanzitutto vincere questa sera contro l'Inghilterra (già qualificata per i prossimi Mondiali), che nella partita d'andata vinse 5-0. Ma la nazionale serba fa affidamento sul difensore rossonero, che nelle ultime partite ha mostrato segnali di grande crescita.

Christopher Nkunku e Mike Maignan vestiranno la maglia della Francia: per Nkunku, in particolare, la sfida con l'Ucraina rappresenta l'occasione per riscattarsi dopo alcune prestazioni deludenti in Serie A, ritrovare convinzione e confermare il proprio valore ad alto livello. Maignan, invece, potrà consolidare la propria leadership tra i pali e confermare continuità e affidabilità difensiva. Secondo le ultime, solo il portiere rossonero partirà titolare, con il fantasista pronto a subentrare per risolvere la partita e regalare il pass per il Nord America al suo paese.

Infine, con l'Italia ci sono Matteo Gabbia e Samuele Ricci: sebbene non siano dati come possibili titolari, la loro convocazione dopo tanto tempo certifica la crescita individuale e la fiducia ritrovata nel loro percorso. Essere parte del gruppo azzurro è già di per sé un segnale positivo e può tradursi in maggiore considerazione anche in vista dei possibili Mondiali, ma prima bisogna aspettare e fare risultato stasera e probabilmente nei playoff, ma questo è un altro discorso.

