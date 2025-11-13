Milan, stasera sei Nazionali in campo nelle qualificazioni Mondiali. Ecco chi

Un altro rossonero che arriva da un buon momento è Strahinja Pavlovic . La Serbia è in grande difficoltà, rischia addirittura di non qualificarsi nemmeno per i playoff, infatti per farlo dovrà innanzitutto vincere questa sera contro l'Inghilterra (già qualificata per i prossimi Mondiali), che nella partita d'andata vinse 5-0. Ma la nazionale serba fa affidamento sul difensore rossonero, che nelle ultime partite ha mostrato segnali di grande crescita .

Christopher Nkunku e Mike Maignan vestiranno la maglia della Francia : per Nkunku, in particolare, la sfida con l'Ucraina rappresenta l' occasione per riscattarsi dopo alcune prestazioni deludenti in Serie A, ritrovare convinzione e confermare il proprio valore ad alto livello. Maignan, invece, potrà consolidare la propria leadership tra i pali e confermare continuità e affidabilità difensiva . Secondo le ultime, solo il portiere rossonero partirà titolare, con il fantasista pronto a subentrare per risolvere la partita e regalare il pass per il Nord America al suo paese.

Infine, con l'Italia ci sono Matteo Gabbia e Samuele Ricci: sebbene non siano dati come possibili titolari, la loro convocazione dopo tanto tempo certifica la crescita individuale e la fiducia ritrovata nel loro percorso. Essere parte del gruppo azzurro è già di per sé un segnale positivo e può tradursi in maggiore considerazione anche in vista dei possibili Mondiali, ma prima bisogna aspettare e fare risultato stasera e probabilmente nei playoff, ma questo è un altro discorso.