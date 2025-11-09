Pianeta Milan
Nel post partita di Parma-Milan, il difensore rossonero Matteo Gabbia, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di TeleLombardia
Alessia Scataglini
Il Milan, nella partita di ieri contro il Parma, non è riuscito a brillare come doveva. I rossoneri di Allegri, passati subito in vantaggio prima con Saelemaekers e poi con Leao, non sono riusciti a strappare i 3 punti ma, bensì, si son fatti 'rimontare' di due gol, finendo il match in parità. Nel post partita, il difensore rossonero Matteo Gabbia, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di TeleLombardia, commentando il pareggio contro la squadra di Cuesta. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Gabbia a Telelombardia

Sull'inizio del secondo tempo:

"Non credo che sia stato per il fatto che abbiamo cambiato qualcosina. Penso che dovevamo avere la lucidità di rimanere compatti, uniti, una squadra solida anche quando gli avversari spingevano di più sull'acceleratore. Sfortunatamente non siamo riusciti a farlo e questo deve essere da insegnamento per noi, un margine di miglioramento..."

Se è uno stimolo per arrivare al derby: 

"No uno stimolo in più per fare un anno positivo. Il derby è una partita che porta i tre punti, poi ovvimente ci teniamo tantissimo a vincere, ma dobbiamo avere la capcità di migliorare queste cose per fare un anno positivo e non solo una partita".

