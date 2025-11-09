Nel post partita di Parma-Milan, il difensore rossonero Matteo Gabbia, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di TeleLombardia
Il Milan, nella partita di ieri contro il Parma, non è riuscito a brillare come doveva. I rossoneri di Allegri, passati subito in vantaggio prima con Saelemaekers e poi con Leao, non sono riusciti a strappare i 3 punti ma, bensì, si son fatti 'rimontare' di due gol, finendo il match in parità. Nel post partita, il difensore rossonero Matteo Gabbia, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di TeleLombardia, commentando il pareggio contro la squadra di Cuesta. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, le parole di Gabbia a Telelombardia
—
Sull'inizio del secondo tempo:
"Non credo che sia stato per il fatto che abbiamo cambiato qualcosina. Penso che dovevamo avere la lucidità di rimanere compatti, uniti, una squadra solida anche quando gli avversari spingevano di più sull'acceleratore. Sfortunatamente non siamo riusciti a farlo e questo deve essere da insegnamento per noi, un margine di miglioramento..."