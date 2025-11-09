Luca Toni, ex calciatore della Fiorentina e della Nazionale Italiana (campione del mondo nel 2006) ha parlato di Parma-Milan

Luca Toni, ex calciatore della Fiorentina e della Nazionale Italiana (campione del mondo nel 2006) ospite negli studi di DAZN, ha voluto commentare l'occasione persa da Massimiliano Allegri in Parma-Milan. I rossoneri, infatti, avevano la possibilità di essere in solitaria in classifica, arrivando al derby contro l'Inter del 23 novembre in una situazione molto più comoda. L'ex viola si è soffermato ad analizzare sia la prestazione dei rossoneri, che quella del Parma del giovane Cuesta, riferendo che 'hanno pareggiato meritando'. Ecco, di seguito, le parole di Toni: