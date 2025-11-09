Luca Toni, ex calciatore della Fiorentina e della Nazionale Italiana (campione del mondo nel 2006) ospite negli studi di DAZN, ha voluto commentare l'occasione persa da Massimiliano Allegri in Parma-Milan. I rossoneri, infatti, avevano la possibilità di essere in solitaria in classifica, arrivando al derby contro l'Inter del 23 novembre in una situazione molto più comoda. L'ex viola si è soffermato ad analizzare sia la prestazione dei rossoneri, che quella del Parma del giovane Cuesta, riferendo che 'hanno pareggiato meritando'. Ecco, di seguito, le parole di Toni:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Toni: “Il Milan non può permettersi di non far gol davanti al portiere”
INTERVISTE
Toni: “Il Milan non può permettersi di non far gol davanti al portiere”
Luca Toni, ex calciatore della Fiorentina e della Nazionale Italiana (campione del mondo nel 2006) ha parlato di Parma-Milan
Parma-Milan, le parle di Toni—
LEGGI ANCHE: Pagelle Sondrio-Milan Futuro 1-0: Sia ci prova, Traoré sbaglia troppo
L'analisi di Luca Toni su Parma-Milan, terminata 2-2: "Il Milan ha rischiato tanto, in un modo o nell'altro. Perfetto per 40 minuti, poi ha preso un gol che non può prendere il Milan. Poi il Parma ha pareggiato meritando, dopo secondo me il Milan doveva tornare in vantaggio da grande squadra: ha avuto grandi occasioni e non può permettersi di non far gol davanti al portiere”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA