Milan, Di Stefano: 'Convinto che Fonseca avrebbe inciso molto di più se ...'

Nel corso di un intervento sul canale YouTube Milan Hello di Andrea Longoni, Peppe Di Stefano, noto inviato del Milan per Sky Sport, è tornato a parlare di un momento particolare della sua carriera giornalistica: l'annuncio in esclusiva dell'imminente esonero di Paulo Fonseca. L'ex allenatore rossonero, di fatto, lo confermò in diretta dopo il pareggio casalingo con la Roma. Di Stefano ha riflettuto anche sull'esperienza in panchina dell'allenatore portoghese, ammettendo che avrebbe potuto fare meglio nei suoi mesi rossoneri. Ecco nel dettaglio le sue parole.
INTERVISTE
Milan, Di Stefano su Fonseca: “Non vinci casualmente quel derby e a Madrid. Se fosse stato protetto …”
Milan, le parole di Peppe Di Stefano su Fonseca—
LEGGI ANCHE: Milan, ancora limiti contro le 'piccole': col Parma due errori evidenti su tutti>>>
"Quello rientrava nella logica di confusione che c'era nel Milan in questo momento, secondo me sono stati commessi anche degli errori. Io Fonseca lo ricordo come un grandissimo signore, sono ancora oggi convinto che se fosse stato scortato, accompagnato, protetto nel modo giusto, avrebbe inciso molto di più. Non vinci casualmente quel derby col gol di Gabbia dopo averne persi 6, non vinci a Madrid 3 a 1, c'erano dei concetti, c'era qualcosa di suo. Aveva delle idee, però ci sono degli allenatori che devono essere protetti da una dirigenza e l'anno scorso al Milan c'è stata una enorme crisi dirigenziale. Per questo Allegri è l’uomo giusto, perché è il dirigente di sé stesso, al di là dell’arrivo poi di una figura come Igli Tare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA