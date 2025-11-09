Milan, Di Stefano: 'Convinto che Fonseca avrebbe inciso molto di più se ...'

Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, ha ricordato su Milan Hello l’esonero in diretta di Fonseca e la sua esperienza rossonera, spiegando che con una dirigenza più solida avrebbe potuto incidere di più. Ora, Allegri è l’uomo giusto per...

"Quello rientrava nella logica di confusione che c'era nel Milan in questo momento, secondo me sono stati commessi anche degli errori. Io Fonseca lo ricordo come un grandissimo signore, sono ancora oggi convinto che se fosse stato scortato, accompagnato, protetto nel modo giusto, avrebbe inciso molto di più. Non vinci casualmente quel derby col gol di Gabbia dopo averne persi 6, non vinci a Madrid 3 a 1, c'erano dei concetti, c'era qualcosa di suo. Aveva delle idee, però ci sono degli allenatori che devono essere protetti da una dirigenza e l'anno scorso al Milan c'è stata una enorme crisi dirigenziale. Per questo Allegri è l’uomo giusto, perché è il dirigente di sé stesso, al di là dell’arrivo poi di una figura come Igli Tare".