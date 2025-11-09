Serie A, Zaniolo: 'Ora sono più tranquillo. A Camarda ed Esposito dico ...'

Pianeta Milan
Zaniolo è tornato protagonista con l’Udinese, dove ha già segnato tre gol in otto presenze. In un’intervista a 'Storie di Serie A', il fantasista ha raccontato la sua ritrovata serenità e ha dato un consiglio ai giovani talenti Camarda ed...
Nicolò Zaniolo è tornato protagonista nel calcio italiano. Dopo alcuni anni complicati fatti di infortuni ed episodi extra-campo, l'ex Roma è tornato a performare ad alti livelli in Serie A con la maglia dell'Udinese. Con i bianconeri ha finora totalizzato otto presenze in campionato, segnando tre gol, con l'ultimo che è valso i tre punti con l'Atalanta.

Le dichiarazioni di Nicolò Zaniolo

Recentemente, Nicolò Zaniolo si è raccontato a 'Storie di Serie A', il format realizzato dalla Lega in collaborazione con DAZN, parlando del suo momento personale e offrendo un consiglio da "fratello maggiore" ai giovani talenti Camarda ed Esposito. Ecco le sue parole.

Su questa fase della sua carriera e della sua vita: "Sono più sereno, nel passato rincorrevo sempre, cercavo la perfezione e di strafare, ora ho trovato un equilibrio fuori dal campo che mi permette di essere tranquillo. Ho una famiglia stupenda che mi fa staccare la testa dal campo. Vai in campo, giochi bene e giochi male, se tuo figlio ti sorride passa tutto. Riesco a staccare, mi dedico alla mia famiglia".

Sulla sua storia: "Quando sei giovane vieni catapultato nel mondo dei grandi, fai le prime buone prestazioni. Ti senti più di quello che sei. Dopo una doppietta contro il Porto agli ottavi di Champions League non ti senti più i piedi per terra, e questo è uno sbaglio che un ragazzo non deve fare, ma è difficile tenere i piedi per terra. Bisogna avere un cerchio di persone che stanno con te non per convenienza, ma perché ti vogliono bene".

Un consiglio per Camarda ed Esposito: "Il consiglio che posso dare a Camarda e Pio Esposito è che sono dei grandi calciatori, devono stare con le persone che gli vogliono bene veramente e di fidarsi di quelle persone".

