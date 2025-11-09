Nicolò Frustalupi , ex vice allenatore del vecchio Napoli di Mazzarri, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Stile TV parlando della Serie A. Frustalupi ha parlato dello scorso campionato, dicendo che è stato bellissimo, per poi spostarsi su quello attuale. Durante l'intervista, l'ex vice allenatore partenopeo ha riferito quale, secondo lui, sia la squadra più attrezzata per vincere lo scudetto menzionando, tra le altre, anche il Milan di Massimiliano Allegri . Ecco, di seguito, le sue parole:

"L’anno scorso il campionato è stato bellissimo, Il Napoli in questa stagione è favorito, ha mantenuto la guida tecnica e ha fatto un mercato estivo importante. Non a caso, è primo in classifica. L’Inter è la squadra più attrezzata per insidiarli, mentre il Milan può usufruire dello stesso vantaggio del Napoli dell’anno scorso, cioè non giocare le coppe. Tutti vogliono giocare in Europa, ma per il campionato può rappresentare uno svantaggio. E non dimentichiamo Roma e Juventus.