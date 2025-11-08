Parma-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI MILANELLO — Il Milan arriva a questa sfida con un buon momento di forma, avendo vinto l'ultima partita di Serie A contro la Roma per 1-0 dopo i due pareggi contro Pisa e Atalanta. I rossoneri hanno dimostrato solidità difensiva, subendo solo sette gol in campionato finora. Sensazioni positive, dunque, che si sommano al ritorno in gruppo di Christian Pulisic, assente con i rossoneri da Juventus-Milan di inizio ottobre. La squadra è determinata a proseguire su questa strada, cercando di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Per farlo, però, dovrà rinunciare ai due infortunati Santiago Gimenez e Adrien Rabiot.

Così Massimiliano Allegri ha presentato la sfida alla vigilia: "A Parma non è mai semplice, perché è una squadra che di solito ti fa giocare male: dovremo essere bravi tecnicamente e concreti, sbagliando poco, rimanendo sempre dentro la partita. Importante fare risultato, è da Udine che non vinciamo in trasferta. Dobbiamo migliorare la gestione nella metà campo offensiva e la finalizzazione".

QUI PARMA — Il Parma sta attraversando, invece, un periodo più complicato. Gli emiliani hanno perso le ultime due partite di campionato contro Roma e Bologna, e attualmente si trovano nella parte bassa della classifica con sette punti. Tuttavia, la squadra di Carlos Cuesta ha dimostrato di poter essere competitiva, specialmente in casa, visto che al Tardini sono arrivati 5 dei 7 punti in classifica. In attacco, attenzione alla coppia Cutrone-Pellegrino. Cuesta dovrà fare a meno dello squalificato Ordoñez, e di una serie di infortunati: Almqvist, Circati, Estevez, Frigon, Ondrejka, Oristanio e Valeri.

L'allenatore degli emiliani ha parlato in conferenza stampa: "Scenderemo in campo con l'atteggiamento di sempre: aggressivi, ordinati, correndo molto e dando tutto. Mi aspetto un Milan aggressivo in alcuni momenti e attendista in altri. Voglio una squadra che vada tutta nella stessa direzione".

I NUMERI PRE PARTITA — Il Milan ha vinto sette delle ultime 10 sfide (2N, 1P) contro il Parma in Serie A; inoltre, i rossoneri hanno segnato in tutte le ultime 18 partite contro gli emiliani nel torneo (42 reti dei meneghini nel periodo, per una media di 2.3 a match): si tratta della striscia aperta più lunga per il Diavolo in Serie A, al pari di quella contro il Catania.

Il Milan ha subito sette gol in questo campionato; soltanto una volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), i rossoneri hanno incassato meno reti dopo 10 partite stagionali di Serie A: nel 2003/04 (quattro); a quota sette anche nel 2004/05 e nel 2008/09.

Rafael Leão (52G+40A) è l'unico giocatore con almeno 40 gol e 40 assist nelle ultime sei stagioni di Serie A (dal 2020/21). Il portoghese ha preso parte a quattro reti (3G+1A) nelle ultime quattro partite disputate in campionato.

DOVE GUARDARE PARMA-MILAN — In Italia verrà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport e NOW. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — L'arbitro del match sarà Marco Di Bello, assistito da Marcello Rossi e Marco Scatragli. Il quarto ufficiale sarà Davide Di Marco. Al VAR ci sarà Lorenzo Maggioni, assistito da Valerio Marini.

L'11ª giornata si è aperta venerdì 7 con Pisa-Cremonese 1-0. Sabato 8, oltre a Parma-Milan alle 20.45, si giocheranno anche due partite alle 15.00 - Como-Cagliari e Lecce-Hellas Verona - e Juventus-Torino alle 18.00. Atalanta-Sassuolo alle 12.30 aprirà il programma di una domenica 9 che vedrà anche Bologna-Napoli (15.00), Genoa-Fiorentina (15.00), Roma-Udinese (18.00) e Inter-Lazio (20.45).

La classifica: Napoli 22; Inter, Milan e Roma 21; Bologna e Juventus 18; Como 17; Lazio e Udinese 15; Cremonese* 14; Atalanta, Sassuolo e Torino 13; Cagliari, Lecce e Pisa* 9; Parma 7; Genoa 6; Hellas Verona 5; Fiorentina 4. (*= una partita in più)