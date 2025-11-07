Parma-Milan, i rossoneri tornano in campo dopo la vittoria contro la Roma per la gara valida per l'undicesima giornata della Serie A 2025-26. Il Diavolo si trova al momento secondo in classifica a pari punti con Inter e la stessa Roma e a un punto dalla capolista Napoli. Importantissimo vincere per chiudere questo ciclo di partite con i tre punti. Al rientro dalla sosta per le partite delle nazionali, il Milan sfiderà l'Inter nel primo derby della stagione. Ecco le probabili formazioni di Parma-Milan da 'La Gazzetta dello Sport'. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite probabili formazioni Parma-Milan, probabili formazioni: tre ballottaggi per Allegri. Pulisic torna titolare?
FORMAZIONI
Parma-Milan, probabili formazioni: Massimiliano Allegri potrebbe avere ancora tre dubbi in vista della sfida dello stadio 'Tardini'. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
