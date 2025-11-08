PARMA-MILAN, ECCO DOVE VEDERE LA PARTITA IN STREAMING
Parma-Milan, dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
+++ PARMA-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti, Britschgi; Benedyczak, Sorensen, Keita, Bernabé; Cutrone, Pellegrino. A disposizione: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 14 Valeri, 37 Troilo, 63 Trabucchi, 25 Cremaschi, 18 Lovik, 19 Begic, 65 Plicco, 23 Hernani, 30 Djuric. Allenatore: Cuesta.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku. A disposizione: 1 P. Terracciano, 37 Pittarella, 24 Athekame, 23 Tomori, 27 Odogu, 2 Estupinan, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic. Allenatore: Allegri.
+++ PARMA-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Tardini' di Parma, Parma-Milan, 11^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
