Sacchi parla anche di Leao: "Sto notando notevoli progressi da parte del portoghese, e questa crescita è un merito che va attribuito soprattutto ad Allegri, bravissimo a gestire psicologicamente i giocatori e ottenere da loro il massimo". L'ex l'allenatore del Milan continua: "Siano di monito le partite contro la Cremonese e contro il Pisa: un solo punto conquistato. Quello che mi sembra evidente è che i rossoneri sono tornati a essere protagonisti sul campo, tutti i giocatori sanno quello che devono fare. Mi pare che Allegri sia in sintonia con tutto il gruppo e sto apprezzando anche la qualità della manovra, a mio avviso esteticamente migliore rispetto a quelle delle ultime squadre diretto dal tecnico toscano".