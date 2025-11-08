Pianeta Milan
L'ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi ha scritto un pezzo di analisi su Parma-Milan per 'La Gazzetta dello Sport'. Leao, Allegri e non solo. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Il Milan, con un successo a Parma, ha la possibilità di balzare in testa alla classifica, in attesa di vedere che cosa farà il Napoli capolista". Parte così il pezzo di analisi di di Arrigo Sacchi su Parma-Milan. Lo storico allenatore dei rossoneri ne parla così lato Milan: "I rossoneri, che stanno migliorando partita dopo partita, potrebbero in questo modo candidarsi seriamente per il titolo. La squadra di Allegri ha una palla-gol e non deve fallirla".

Parma-Milan, il parere di Sacchi

Sacchi, nel suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport', avvisa il Milan: "Non è facile vincere al Tardini. Tuttavia la differenza di valori è piuttosto evidente. Al netto delle assenze, che ci sono sia da una parte sia dall’altra, i rossoneri hanno un tasso tecnico e fisico di sicuro più elevato rispetto a quello del Parma. Immaginando una sfida uomo-contro-uomo, direi che non c’è partita: in tutti i settori del campo il Milan può dettare legge".

Sacchi parla anche di Leao: "Sto notando notevoli progressi da parte del portoghese, e questa crescita è un merito che va attribuito soprattutto ad Allegri, bravissimo a gestire psicologicamente i giocatori e ottenere da loro il massimo". L'ex l'allenatore del Milan continua: "Siano di monito le partite contro la Cremonese e contro il Pisa: un solo punto conquistato. Quello che mi sembra evidente è che i rossoneri sono tornati a essere protagonisti sul campo, tutti i giocatori sanno quello che devono fare. Mi pare che Allegri sia in sintonia con tutto il gruppo e sto apprezzando anche la qualità della manovra, a mio avviso esteticamente migliore rispetto a quelle delle ultime squadre diretto dal tecnico toscano".

