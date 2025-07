Milan, Sacchi: “Allegri-Vlahovic, bella coppia. Leao? Dipende tutto da lui”

Il Milan è in piena fase di mercato, con l'obiettivo primario di rinforzare il proprio attacco. Tra i nomi più gettonati spicca quello di Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus. La dirigenza di Via Aldo Rossi è alla ricerca di un attaccante che possa non solo affiancare Santiago Gimenez, ma anche complementarlo nelle caratteristiche, creando una sana competizione interna e irrobustendo un reparto che, al momento, appare decisamente scarno dopo gli addii di Tammy Abraham, Luka Jovic e Francesco Camarda.