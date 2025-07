Calciomercato Milan, il peso delle scelte dei giocatori: da Jashari a Thiaw

Ismael Bennacer, invece, è stato cercato nelle scorse ore dall'Al-Ittihad, club arabo dove militano anche Kante e Benzema. Tuttavia, il centrocampista algerino non sembra convinto del trasferimento, rischiando così di far sfumare un possibile incasso per il Milan tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Calciomercato, Morata e Jashari scelgono la linea dura: Milan spettatore e protagonista — Situazioni differenti sono invece quelle di Ardon Jashari e Alvaro Morata. Quest’ultimo è in prestito fino a gennaio al Galatasaray, ma ha da tempo un accordo con il Como di Cesc Fabregas. Il club turco, però, non ha intenzione di liberarlo nonostante la chiara volontà del giocatore, che nelle scorse ore non si è nemmeno allenato. L’intenzione dell’attaccante spagnolo e del suo agente è quella di arrivare allo scontro pur di tornare in Italia. Una situazione che, pur non coinvolgendo direttamente il Milan, tiene comunque impegnati i dirigenti rossoneri.

Diversa e ben più rilevante per il Milan è invece la situazione legata ad Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero, di proprietà del Bruges, ha espresso da tempo la ferma volontà di trasferirsi in rossonero. Per dimostrarlo, ha scelto di non partecipare alle amichevoli pre-campionato, alle partite ufficiali di campionato, né alla foto di squadra, oltre ad aver rifiutato tutte le altre offerte.

Insomma, Jashari vuole il Milan a tutti i costi. Nelle scorse ore il club rossonero ha alzato l’offerta a 33,5 milioni più 4,5 di bonus, per un totale di 38 milioni, pur di accontentare il Bruges. Il club belga, però, ha fatto sapere che non accetterà nemmeno questa cifra, ritenendola insufficiente. Dal canto suo, il Milan - con il direttore sportivo Igli Tare in prima fila - ha dichiarato pubblicamente che non alzerà ulteriormente la proposta.

La presa di posizione del giocatore è quindi ancora più netta: Jashari ha infatti comunicato l’intenzione di non giocare più nemmeno una partita con la maglia nerazzurra finché non sarà ceduto al Milan. Tutte queste situazioni dimostrano come le scelte dei giocatori, oggi più che mai, influenzino in modo significativo le dinamiche del calciomercato del Milan e non solo.