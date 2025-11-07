Pianeta Milan
Milan, Leao re degli assist: solo due top attaccanti di Serie A hanno partecipato a più gol

Milan, Leao decisivo tra gol e assist: il dato contraddice il parere di molti
Milan, Leao sempre più decisivo: nelle ultime stagioni solo due top attaccanti di Serie A hanno partecipato a più gol. Il portoghese è primo per gol e assist nelle ultime sei stagioni. Tutti i numeri
Nelle ultime partite il Milansembra aver ritrovato un nuovo Leao. Dopo un'inizio di stagione difficile, caratterizzato da un infortunio il portoghese si è reso protagonista di una doppietta alla Fiorentina, un gol al Pisa e un assist a Pavlovic contro la Roma per la rete che ha deciso il match. Potrebbe un buon punto di partenza per rivedere il giocatore devastante che è stato durante l'anno dello scudetto.

Milan, i numeri di Leao

Il classe 1999 da allora si è un perso e tra alti e bassi molto spesso è stato accusato di essere discontinuo. Ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i numeri dicono altro: Leao con 52 gol segnati e 40 assist è l'unico calciatore che nel nostro campionato ha segnato 40 gol e 40 assist nelle ultime sei stagioni.

Solo due top attaccanti di Serie A hanno fatto meglio

Numeri importanti quelli dell'attaccante rossonero. Come riporta il Corriere dello Sport in Serie A è l'unico calciatore che dalla stagione 2020-2021 ha segnato più di 40 gol e assist. Davanti ci sono solo Lautaro Martinez dell'Inter con 121 presenze, 98 gol e 23 assist e Dusan Vlahovic con 100 presenze, 84 gol e 16 assist. Questo per quanto riguarda la graduatoria delle partecipazioni ai gol.

LEGGI ANCHE: Parma-Milan, probabili formazioni: tre ballottaggi per Allegri. Pulisic torna titolare?>>>

Ma non finisce qui: se si guarda al mese di ottobre e questo inizio di novembre per rendimento ed efficacia, Leao è ai primi posti. Nelle ultime quattro partite ha infatti segnato 3 gol e fornito un assist. Solo due giocatori di Serie A come Calhanoglu dell'Inter e Cambiaghi del Bologna lo hanno raggiunto, mentre è dietro solo a Ange-Yoan Bonny.

