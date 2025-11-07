Milan, Leao decisivo tra gol e assist: il dato contraddice il parere di molti

Solo due top attaccanti di Serie A hanno fatto meglio—
Numeri importanti quelli dell'attaccante rossonero. Come riporta il Corriere dello Sport in Serie A è l'unico calciatore che dalla stagione 2020-2021 ha segnato più di 40 gol e assist. Davanti ci sono solo Lautaro Martinez dell'Inter con 121 presenze, 98 gol e 23 assist e Dusan Vlahovic con 100 presenze, 84 gol e 16 assist. Questo per quanto riguarda la graduatoria delle partecipazioni ai gol.
Ma non finisce qui: se si guarda al mese di ottobre e questo inizio di novembre per rendimento ed efficacia, Leao è ai primi posti. Nelle ultime quattro partite ha infatti segnato 3 gol e fornito un assist. Solo due giocatori di Serie A come Calhanoglu dell'Inter e Cambiaghi del Bologna lo hanno raggiunto, mentre è dietro solo a Ange-Yoan Bonny.
