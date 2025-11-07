Milan, Leao decisivo tra gol e assist: il dato contraddice il parere di molti

Milan, Leao sempre più decisivo: nelle ultime stagioni solo due top attaccanti di Serie A hanno partecipato a più gol. Il portoghese è primo per gol e assist nelle ultime sei stagioni. Tutti i numeri

Nelle ultime partite il Milan sembra aver ritrovato un nuovo Leao . Dopo un'inizio di stagione difficile, caratterizzato da un infortunio il portoghese si è reso protagonista di una doppietta alla Fiorentina , un gol al Pisa e un assist a Pavlovic contro la Roma per la rete che ha deciso il match. Potrebbe un buon punto di partenza per rivedere il giocatore devastante che è stato durante l'anno dello scudetto.

Milan, i numeri di Leao

Il classe 1999 da allora si è un perso e tra alti e bassi molto spesso è stato accusato di essere discontinuo. Ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i numeri dicono altro: Leao con 52 gol segnati e 40 assist è l'unico calciatore che nel nostro campionato ha segnato 40 gol e 40 assist nelle ultime sei stagioni.