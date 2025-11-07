Pianeta Milan
Domani sera Parma-Milan al 'Tardini': ecco, secondo il 'Corriere dello Sport', quale potrebbe essere la probabile formazione dei rossoneri
Domani sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Tardini' si disputerà Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 e il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in questa giornata di vigilia, ha ipotizzato la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri.

Conferma per il 3-5-2, con Mike Maignan in porta e il rientro in difesa, come centrale di destra, per Fikayo Tomori, che completerà il terzetto in retroguardia con Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. Sugli esterni: inamovibile Alexis Saelemaekers a destra, ballottaggio tra Davide Bartesaghi e Pervis Estupiñán sul versante opposto.

In mezzo al campo, il trio Youssouf Fofana, Luka Modrić e Samuele Ricci, ma occhio a Ruben Loftus-Cheek: potrebbe subentrare così come 'strappare' una maglia da titolare al francese o all'italiano. In attacco, con Rafael Leão ci sarà nuovamente Christopher Nkunku. Tornerà, infatti, a disposizione, Christian Pulisic, ma partirà dalla panchina.

Ci sarà, sempre in panchina, anche Ardon Jashari, mentre per rivedere in campo Adrien Rabiot e Santiago Giménez se ne riparlerà dopo la sosta Nazionali. Ecco, dunque, la probabile formazione dei rossoneri di Allegri per Parma-Milan dello stadio 'Tardini'.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Estupiñán, Pulisic. Allenatore: Allegri.

