In mezzo al campo, il trio Youssouf Fofana, Luka Modrić e Samuele Ricci, ma occhio a Ruben Loftus-Cheek: potrebbe subentrare così come 'strappare' una maglia da titolare al francese o all'italiano. In attacco, con Rafael Leão ci sarà nuovamente Christopher Nkunku. Tornerà, infatti, a disposizione, Christian Pulisic, ma partirà dalla panchina.
Rabiot e Giménez out. Appuntamento dopo la sosta—
Ci sarà, sempre in panchina, anche Ardon Jashari, mentre per rivedere in campo Adrien Rabiot e Santiago Giménez se ne riparlerà dopo la sosta Nazionali. Ecco, dunque, la probabile formazione dei rossoneri di Allegri per Parma-Milan dello stadio 'Tardini'.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Estupiñán, Pulisic. Allenatore: Allegri.
