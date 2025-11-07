Domani sera, alle ore 20:45 , allo stadio 'Tardini' si disputerà Parma-Milan , partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 e il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in questa giornata di vigilia, ha ipotizzato la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri .

Parma-Milan, la probabile formazione del Diavolo al 'Tardini'

Conferma per il 3-5-2, con Mike Maignan in porta e il rientro in difesa, come centrale di destra, per Fikayo Tomori, che completerà il terzetto in retroguardia con Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. Sugli esterni: inamovibile Alexis Saelemaekers a destra, ballottaggio tra Davide Bartesaghi e Pervis Estupiñán sul versante opposto.