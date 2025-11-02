Milan-Roma, una partita molto importante per i rossoneri. Il Diavolo arriva da due pareggi contro Pisa e Atalanta. Contro la capolista della Serie A, la squadra di Allegri dovrà dare segnali specialmente dal punto di vista del gioco e delle prestazioni, che sono calate nelle ultime due uscite. Non sarà facile visto che il Milan dovrà comunque ancora fare i conti con tanti infortuni e giocatori non ancora al meglio a livello fisico. Sarà una gara molto importante quella valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco le probabili formazioni di Milan-Roma da 'La Gazzetta dello Sport'. PROSSIMA SCHEDA>>>