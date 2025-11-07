Pianeta Milan
Milan, Allegri è stato accontentato. Ecco tutte le informazioni sull’amichevole dei rossoneri a Solbiate Arno

Milan, occasione per mettere minuti nelle gambe: organizzata l'amichevole
Il Milan di Allegri, reduce dal successo con la Roma, prepara la trasferta di Parma ritrovando Pulisic tra i convocati. Durante la sosta, i rossoneri affronteranno l’Entella in amichevole per testare la condizione di chi è rimasto fermo ai box
Dopo la convincente vittoria contro la Roma di Gian Piero Gasperini, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare il Parma nell'ultima giornata di campionato prima della sosta per le Nazionali. La sfida del Tardini è in programma sabato sera alle ore 20:45, con mister Allegri che può sorridere perché ritrova tra i convocati un giocatore fondamentale per questo Milan, Christian Pulisic. Notizia positiva che si somma ai rientri ormai da più di una settimana di Estupinan e Jashari.

Milan, nella pausa Nazionali l'amichevole con l'Entella

Massimiliano Allegri lo aveva annunciato in conferenza prima della sfida con i giallorossi: durante la sosta il Milan avrà in programma in amichevole importante per non perdere il ritmo gara e per mettere minuti nelle gambe di coloro rimasti fermi per un po' di tempo. Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il tecnico toscano è stato accontentato. Infatti, il Diavolo sfiderà in amichevole l'Entella venerdì 14 novembre. La partita si svolgerà a Solbiate Arno, in modo da lasciare libero il centro sportivo di Milanello all'Italia del C.T. Gattuso che da venerdì preparerà il match con la Norvegia a San Siro, in programma domenica 16 novembre.

Come detto in precedenza, l'amichevole rappresenterà per Allegri un banco di prova utile a valutare la condizione di Ardon Jashari, rientrato domenica scorsa contro la Roma dopo due mesi di stop per la frattura del perone destro subita a fine agosto in un contrasto con Gimenez in allenamento. Sarà anche un'occasione per giocatori reduci da problemi muscolari come Christian Pulisic e Adrien Rabiot, che potranno mettere minuti nelle gambe in vista del derby di Milano alla ripresa del campionato, vista anche la non-convocazione per entrambi i rientranti rossoneri.

