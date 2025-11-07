Parma-Milan, l'ex Cutrone vuole sbloccarsi in gialloblù: contro i rossoneri..

Parma-Milan, Cutrone punta a tornare in gol con i gialloblù proprio contro la sua ex squadra, nel match dell'11a giornata di Serie A in programma domani sera al Tardini: l'attaccante ha un bilancio negativo contro i rossoneri. I numeri
Dopo aver ottenuti tre punti importantissimi contro la Roma, il Milan si appresta a sfidare il Parma, nel match dell'11a giornata di Serie A, in programma domani sera allo Tardini (ore 20.45). Per i rossoneri l'obiettivo è quello di ottenere un successo per non perdere terreno nei confronti dei primi della classe.
Parma-Milan, attenzione all'ex Cutrone
Di fronte alla formazione di Massimiliano Allegri ci sarà però un Parma in cerca di riscatto dopo l'ultima sconfitta interna contro il Bologna. Come riportato dal Corriere dello Sport i gialloblù sono la formazione che ha segnato solo cinque, il dato peggiore nei cinque campionati europei ed è anche un record negativo nella storia del club emiliano. L'attacco della squadra di Cuesta avrà dunque voglia di segnare, in particolare il grande ex della sfida Patrick Cutrone. Il classe 1998 è cresciuto nelle giovanili del Milan e ha militato in rossonero fino al 2019 prima di essere ceduto al Wolverhampton. Poi le esperienze con Fiorentina, Valencia, Como e quindi Parma. Il centravanti contro i rossoneri ha ottenuto un punto in sei incroci.