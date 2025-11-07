Parma-Milan, l'ex Cutrone vuole sbloccarsi in gialloblù: contro i rossoneri..

Parma-Milan, attenzione all'ex Cutrone

Di fronte alla formazione di Massimiliano Allegri ci sarà però un Parma in cerca di riscatto dopo l'ultima sconfitta interna contro il Bologna. Come riportato dal Corriere dello Sport i gialloblù sono la formazione che ha segnato solo cinque, il dato peggiore nei cinque campionati europei ed è anche un record negativo nella storia del club emiliano. L'attacco della squadra di Cuesta avrà dunque voglia di segnare, in particolare il grande ex della sfida Patrick Cutrone. Il classe 1998 è cresciuto nelle giovanili del Milan e ha militato in rossonero fino al 2019 prima di essere ceduto al Wolverhampton. Poi le esperienze con Fiorentina, Valencia, Como e quindi Parma. Il centravanti contro i rossoneri ha ottenuto un punto in sei incroci.