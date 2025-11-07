Parma nel destino di Gabbia: oggi leader al Milan ... grazie al Covid

Nel 2020 Matteo Gabbia era a un passo dal Parma, ma la pandemia cambiò il suo destino. Oggi, con Allegri, è una colonna del Milan e simbolo di appartenenza: da promessa incerta a guida silenziosa, pronto a sfidare il Parma che poteva essere casa...

Redazione 7 novembre - 19:58

Il calcio, come spesso accade, è fatto di sliding doors. Come ricorda 'Tuttosport' in edicola stamattina, nel gennaio del 2020 Matteo Gabbia era a un passo dal lasciare il Milan: il Parma lo aspettava, l'accordo era praticamente pronto. Poi il mondo si è fermato a causa della pandemia, e con esso anche il suo trasferimento. Da quella mancata partenza è iniziata una storia diversa, forse impensabile allora, che oggi racconta di un difensore diventato simbolo di solidità e appartenenza.