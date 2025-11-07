Pianeta Milan
Parma nel destino di Gabbia: il difensore che doveva partire e oggi guida il Milan

Parma nel destino di Gabbia: oggi leader al Milan ... grazie al Covid
Nel 2020 Matteo Gabbia era a un passo dal Parma, ma la pandemia cambiò il suo destino. Oggi, con Allegri, è una colonna del Milan e simbolo di appartenenza: da promessa incerta a guida silenziosa, pronto a sfidare il Parma che poteva essere casa...
Il calcio, come spesso accade, è fatto di sliding doors. Come ricorda 'Tuttosport' in edicola stamattina, nel gennaio del 2020 Matteo Gabbia era a un passo dal lasciare il Milan: il Parma lo aspettava, l'accordo era praticamente pronto. Poi il mondo si è fermato a causa della pandemia, e con esso anche il suo trasferimento. Da quella mancata partenza è iniziata una storia diversa, forse impensabile allora, che oggi racconta di un difensore diventato simbolo di solidità e appartenenza.

Parma-Milan, la partita nel destino di Matteo Gabbia

A vent'anni, Gabbia era poco più di una promessa: dopo il prestito alla Lucchese, non è riuscito a convincere del tutto Stefano Pioli. Il Milan di allora vedeva il futuro del centrale varesino lontano da San Siro. Oggi, invece, Gabbia è una certezza. Con l'arrivo di Massimiliano Allegri, il suo ruolo si è ulteriormente rafforzato: il tecnico toscano ne apprezza la leadership silenziosa, l'attenzione tattica e la capacità di guidare la difesa con maturità. Il classe '99 è diventato un punto fermo, sia in campo che nello spogliatoio, dove funge da guida per i più giovani e rappresenta un modello di professionalità.

Non è un caso che, nei momenti più difficili delle scorse stagione, sia stato lui a presentarsi davanti alle telecamere, mettendoci la faccia con equilibrio e rispetto. Un atteggiamento che gli è valso il soprannome di 'Capitan Futuro', un titolo che oggi suona meno come una suggestione e più come una possibilità concreta, considerando il futuro sempre più incerto del capitano Mike Maignan.

Domani, al Tardini, Gabbia troverà di fronte proprio quel Parma che cinque anni fa avrebbe potuto diventare la sua casa. Il destino, invece, lo ha tenuto a Milano, dove da "giovane di belle speranze" si è trasformato nel simbolo della rinascita rossonera fatta di sacrifici, lavoro e leadership.

