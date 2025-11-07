Parma nel destino di Gabbia: oggi leader al Milan ... grazie al Covid

Non è un caso che, nei momenti più difficili delle scorse stagione, sia stato lui a presentarsi davanti alle telecamere, mettendoci la faccia con equilibrio e rispetto. Un atteggiamento che gli è valso il soprannome di 'Capitan Futuro', un titolo che oggi suona meno come una suggestione e più come una possibilità concreta, considerando il futuro sempre più incerto del capitano Mike Maignan.
LEGGI ANCHE: Saelemaekers: giocatore che tutti vorrebbero. Un ricordo di chi si giocava il posto con Messias>>>
Domani, al Tardini, Gabbia troverà di fronte proprio quel Parma che cinque anni fa avrebbe potuto diventare la sua casa. Il destino, invece, lo ha tenuto a Milano, dove da "giovane di belle speranze" si è trasformato nel simbolo della rinascita rossonera fatta di sacrifici, lavoro e leadership.
© RIPRODUZIONE RISERVATA