«Quando sono andato via mi sono messo in discussione. So che il Milan è tra i migliori club al mondo: andare via per un'altra squadra significava che qualcosa non fosse andata bene. Ringrazio Bologna e Roma che mi hanno aiutato a crescere come persona e calciatore. Ho la fortuna di tornare qui nel posto in cui mi sento a casa. Ci sono stati tutti gli elementi, con il mister e il gruppo, per sentirmi bene. Oggi posso dimostrarlo sul campo. Due anni difficili lontano da casa, ma sono cresciuto dentro e fuori dal campo», le parole di Alexis.
Nel 3-5-2 di Allegri è perfetto come 'quinto'—
E oggi il tecnico rossonero Massimiliano Allegri non può fare a meno di lui. Saelemaekers è imprescindibile nel Diavolo del 3-5-2, perché ha un ruolo che ne esalta le caratteristiche: attacca quando c'è da attaccare, difende quando c'è da difendere. Il quinto di destra di centrocampo è lo slot in cui il numero 56 preferisce giocare: «In questo modo avevo mosso i miei primi passi in Belgio, è un ruolo che mi piace tanto. Posso attaccare e difendere, mi sento utile per la squadra e questa è una cosa bella, come la fiducia che mi dà il mister, che mi dà libertà anche di andare a centrocampo e muovermi tra le linee», ha spiegato il belga a 'Milan TV'.
Domani sera, alle ore 20:45, in Parma-Milan dello stadio 'Tardini' per la 11^ giornata di campionato, sarà nuovamente titolare. Il giocatore l'ha presentata così: «Sarà una partita tosta, ma con la mentalità giusta, come fatto contro la Roma, con un senso di sacrificio, penso che potremmo far qualcosa di bello».
