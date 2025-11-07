«Quando sono andato via mi sono messo in discussione. So che il Milan è tra i migliori club al mondo: andare via per un'altra squadra significava che qualcosa non fosse andata bene. Ringrazio Bologna e Roma che mi hanno aiutato a crescere come persona e calciatore. Ho la fortuna di tornare qui nel posto in cui mi sento a casa. Ci sono stati tutti gli elementi, con il mister e il gruppo, per sentirmi bene. Oggi posso dimostrarlo sul campo. Due anni difficili lontano da casa, ma sono cresciuto dentro e fuori dal campo», le parole di Alexis.