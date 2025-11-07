Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Adrien Rabiot , centrocampista che, nell'ultimo calciomercato estivo, il Milan ha prelevato dall' Olympique Marsiglia per 10 milioni di euro, bonus inclusi . Il numero 12 rossonero, out da un mese per una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro , sarà infatti assente domani sera al 'Tardini' di Parma per la 11^ giornata della Serie A 2025-2026 .

Parma-Milan, out Rabiot. Niente Nazionale per lui

Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, lo riavrà a disposizione soltanto dopo la sosta Nazionali, per il derby contro l'Inter di domenica 23 novembre, alle ore 20:45 a 'San Siro'. La pre-convocazione della Francia, per il 'CorSport', aveva un po' spaventato a 'Casa Milan' e Milanello. Alla fine, però, il Commissario Tecnico dei 'Bleus', Didier Deschamps, lo ha lasciato fuori per le sfide contro Ucraina e Azerbaigian, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026.