Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, sarà assente allo stadio 'Tardini' di Parma per la sfida di campionato del Milan di Massimiliano Allegri. Anche la Francia del Commissario Tecnico Didier Deschamps lo lascia a casa
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Adrien Rabiot, centrocampista che, nell'ultimo calciomercato estivo, il Milan ha prelevato dall'Olympique Marsiglia per 10 milioni di euro, bonus inclusi. Il numero 12 rossonero, out da un mese per una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro, sarà infatti assente domani sera al 'Tardini' di Parma per la 11^ giornata della Serie A 2025-2026.
Parma-Milan, out Rabiot. Niente Nazionale per lui
—
Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, lo riavrà a disposizione soltanto dopo la sosta Nazionali, per il derby contro l'Inter di domenica 23 novembre, alle ore 20:45 a 'San Siro'. La pre-convocazione della Francia, per il 'CorSport', aveva un po' spaventato a 'Casa Milan' e Milanello. Alla fine, però, il Commissario Tecnico dei 'Bleus', Didier Deschamps, lo ha lasciato fuori per le sfide contro Ucraina e Azerbaigian, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026.