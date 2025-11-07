Pulisic si allena con il gruppo da mercoledì e domani per Parma-Milan ci sarà. Molto probabilmente, però, partirà in panchina. Per la 'rosea', entrerà a gara in corso, magari nella mezzora finale, per ritrovare gradualmente il ritmo gara. Non inserito dal Commissario Tecnico Mauricio Pochettino nella lista dei convocati degli U.S.A. per le amichevoli internazionali di novembre contro Paraguay e Uruguay, Pulisic resterà poi a Milanello per lavorare e ritrovare la migliore condizione atletica possibile.
Il suo obiettivo, infatti, è tornare al 100% per il derby Inter-Milan di domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', prima gara al rientro dalla sosta Nazionali. Così come Pulisic, anche Ardon Jashari, andato già in panchina contro la Roma, potrebbe avere minuti nel secondo tempo di Parma per potersi candidare a giocare nella stracittadina. Niente convocazione nella Nazionale della Svizzera per lui, così come per Adrien Rabiot con la Francia: non giocherà a Parma, si preparerà per il derby. Ancora incerti i tempi di recupero invece per Santiago Giménez.
