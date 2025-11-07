Pianeta Milan
Milan, rientra Pulisic: l’attaccante statunitense a Parma per le prove del derby

L'attaccante statunitense Christian Pulisic, assente da Juventus-Milan del 5 ottobre scorso, tornerà a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri domani sera per Parma. Metterà minuti nelle gambe per il derby del 23 novembre contro l'Inter
Domani sera, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena allo stadio 'Tardini' per affrontare il Parma di Carlos Cuesta nella partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026: 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, per l'occasione, tornerà a disposizione del tecnico rossonero l'attaccante statunitense Christian Pulisic.

'Capitan America', classe 1998, ha disputato la sua ultima partita in rossonero lo scorso 5 ottobre, all'Allianz Stadium di Torino, quello Juventus-Milan 0-0 in cui ha sbagliato un calcio di rigore. Quindi, la lesione di basso grado al bicipite femorale destro che l'ha costretto, di fatto, a circa tre settimane di stop. Ed a saltare le partite contro Fiorentina (2-1), Pisa (2-2), Atalanta (1-1) e Roma (1-0).

Pulisic si allena con il gruppo da mercoledì e domani per Parma-Milan ci sarà. Molto probabilmente, però, partirà in panchina. Per la 'rosea', entrerà a gara in corso, magari nella mezzora finale, per ritrovare gradualmente il ritmo gara. Non inserito dal Commissario Tecnico Mauricio Pochettino nella lista dei convocati degli U.S.A. per le amichevoli internazionali di novembre contro Paraguay e Uruguay, Pulisic resterà poi a Milanello per lavorare e ritrovare la migliore condizione atletica possibile.

Il suo obiettivo, infatti, è tornare al 100% per il derby Inter-Milan di domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', prima gara al rientro dalla sosta Nazionali. Così come Pulisic, anche Ardon Jashari, andato già in panchina contro la Roma, potrebbe avere minuti nel secondo tempo di Parma per potersi candidare a giocare nella stracittadina. Niente convocazione nella Nazionale della Svizzera per lui, così come per Adrien Rabiot con la Francia: non giocherà a Parma, si preparerà per il derby. Ancora incerti i tempi di recupero invece per Santiago Giménez.

