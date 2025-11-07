Pulisic si allena con il gruppo da mercoledì e domani per Parma-Milan ci sarà. Molto probabilmente, però, partirà in panchina. Per la 'rosea', entrerà a gara in corso, magari nella mezzora finale, per ritrovare gradualmente il ritmo gara. Non inserito dal Commissario Tecnico Mauricio Pochettino nella lista dei convocati degli U.S.A. per le amichevoli internazionali di novembre contro Paraguay e Uruguay, Pulisic resterà poi a Milanello per lavorare e ritrovare la migliore condizione atletica possibile.