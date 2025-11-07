L'intenzione di Milan e Inter è quello di avere una struttura sempre 'viva'. Un impianto che esploderà nei giorni delle partite, ma che sarà vissuto e vivibile ogni giorno. E che, ovviamente, consenta a rossoneri e nerazzurri di incrementare i propri ricavi. Attualmente, dal 'Meazza', Milan e Inter incassano circa 80 milioni di euro a stagione: quando il nuovo stadio sarà operativo, potrà arrivare a far guadagnare loro 180 milioni di euro ciascuno. Più del doppio.