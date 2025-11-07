L'intenzione di Milan e Inter è quello di avere una struttura sempre 'viva'. Un impianto che esploderà nei giorni delle partite, ma che sarà vissuto e vivibile ogni giorno. E che, ovviamente, consenta a rossoneri e nerazzurri di incrementare i propri ricavi. Attualmente, dal 'Meazza', Milan e Inter incassano circa 80 milioni di euro a stagione: quando il nuovo stadio sarà operativo, potrà arrivare a far guadagnare loro 180 milioni di euro ciascuno. Più del doppio.
Tra biglietti, abbonamenti e nuovi spazi 'executive', Milan e Inter arriveranno fino a 130. Poi ci saranno i 'naming rights' (la Juventus, con un accordo di 10 anni fa, guadagna 10 milioni di euro a stagione. Qui se ne prevedono di più), le sponsorizzazioni dalle quali i club contano di incassare fino a 25 milioni di euro, poi 5 milioni di euro dal Museo dei Club, per i quali ci si aspetteranno 500mila visitatori all'anno e altri 10 milioni di euro dai parcheggi. I modelli? Gli stadi di Tottenham, Arsenal e il rinnovato 'Bernabéu' del Real Madrid.
