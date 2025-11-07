Pianeta Milan
Milan e Inter, ricavi più che raddoppiati con il nuovo stadio a San Siro: le prime stime

Con l'ormai certa, futura costruzione del nuovo stadio condiviso in zona San Siro per Milan e Inter, rossoneri e nerazzurri incrementeranno notevolmente i propri ricavi. 'La Gazzetta dello Sport' calcola le prime stime di bilancio
Nei giorni scorsi Milan e Inter hanno acquisito ufficialmente, con tanto di rogito, dal Comune di Milano la 'Grande Funzione Urbana San Siro', ovvero la proprietà dello stadio 'Giuseppe Meazza' e delle aree circostanti: come noto, ora, rossoneri e nerazzurri potranno avviare il progetto di realizzazione, in quella zona, del nuovo stadio condiviso.

Milan e Inter, un nuovo stadio condiviso a San Siro conviene

Il nuovo impianto dovrebbe vedere la luce agli albori della stagione 2031-2032, in tempo per gli Europei 2032 che il nostro Paese organizzerà insieme alla Turchia. Nei prossimi 9-12 mesi, ha scritto 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola gli studi Manica e Foster entreranno nel cuore della progettazione dello stadio da 71.500 posti: se ne decideranno stile, caratteristiche, particolarità.

L'intenzione di Milan e Inter è quello di avere una struttura sempre 'viva'. Un impianto che esploderà nei giorni delle partite, ma che sarà vissuto e vivibile ogni giorno. E che, ovviamente, consenta a rossoneri e nerazzurri di incrementare i propri ricavi. Attualmente, dal 'Meazza', Milan e Inter incassano circa 80 milioni di euro a stagione: quando il nuovo stadio sarà operativo, potrà arrivare a far guadagnare loro 180 milioni di euro ciascuno. Più del doppio.

Tra biglietti, abbonamenti e nuovi spazi 'executive', Milan e Inter arriveranno fino a 130. Poi ci saranno i 'naming rights' (la Juventus, con un accordo di 10 anni fa, guadagna 10 milioni di euro a stagione. Qui se ne prevedono di più), le sponsorizzazioni dalle quali i club contano di incassare fino a 25 milioni di euro, poi 5 milioni di euro dal Museo dei Club, per i quali ci si aspetteranno 500mila visitatori all'anno e altri 10 milioni di euro dai parcheggi. I modelli? Gli stadi di Tottenham, Arsenal e il rinnovato 'Bernabéu' del Real Madrid.

