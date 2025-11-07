Pianeta Milan
Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, scenderà in campo da titolare anche in Parma-Milan di domani sera allo stadio 'Tardini'. Sarà un'altra notte da protagonista per il numero 10 milanista? Il tecnico Massimiliano Allegri ci spera
Il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena domani sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Tardini' di Parma per l'11^ giornata della Serie A 2025-2026 e, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, si aggrapperà in attacco alla sua certezza: Rafael Leao.

Parma-Milan, davanti Leao con Nkunku

Con Christian Pulisic recuperato solo per la panchina e infortunato Santiago Giménez, spetterà a Leao - che farà coppia in attacco con Christopher Nkunku nel 3-5-2 rossonero - prendere per mano il Milan a Parma e, magari, risultare decisivo così come è stato in occasione delle recenti partite contro Fiorentina (doppietta), Pisa (gol) e Roma (assist per Strahinja Pavlović).

Il Parma gli concederà meno spazi della Roma: Leao, quindi, per la 'rosea', dovrà dimostrare di essere maturato tatticamente, di saper interpretare nel modo giusto il match per poi fare la differenza. Tornato in campo tra fine settembre e inizio ottobre, in due scampoli di gara contro Napoli e Juventus, dopo 40 giorni di stop per un infortunio al polpaccio, Leao è tornato al top da un mese a questa parte.

Un solo per Leao al 'Tardini', il 10 aprile 2021

E spera, domani, contro la formazione di Carlos Cuesta, di sfatare il tabù Parma. Non ha mai avuto molta fortuna, infatti, contro gli emiliani nella sua carriera rossonera. Un solo gol segnato al 'Tardini' nell'1-3 del 10 aprile 2021, quando subentrò a sei minuti dalla fine e segnò nel recupero. L'anno passato, l'assist per la rete di Pulisic nella gara persa inopinatamente dai rossoneri di Paulo Fonseca.

Allegri, rispetto alla gestione del portoghese, è sulla strada giusta per farlo rendere al massimo. Anche sotto porta. Nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1, Leao stava largo a sinistra e puntava l'assist più del gol. Nel 3-5-2, giocando più vicino alla porta, può fare tutti e due allo stesso tempo. In Parma-Milan avrà, quindi, un'altra grande chance di essere totalmente dominante così come vuole il suo allenatore.

