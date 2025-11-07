Il Parma gli concederà meno spazi della Roma: Leao, quindi, per la 'rosea', dovrà dimostrare di essere maturato tatticamente, di saper interpretare nel modo giusto il match per poi fare la differenza. Tornato in campo tra fine settembre e inizio ottobre, in due scampoli di gara contro Napoli e Juventus, dopo 40 giorni di stop per un infortunio al polpaccio, Leao è tornato al top da un mese a questa parte.

Un solo per Leao al 'Tardini', il 10 aprile 2021 — E spera, domani, contro la formazione di Carlos Cuesta, di sfatare il tabù Parma. Non ha mai avuto molta fortuna, infatti, contro gli emiliani nella sua carriera rossonera. Un solo gol segnato al 'Tardini' nell'1-3 del 10 aprile 2021, quando subentrò a sei minuti dalla fine e segnò nel recupero. L'anno passato, l'assist per la rete di Pulisic nella gara persa inopinatamente dai rossoneri di Paulo Fonseca.

Allegri, rispetto alla gestione del portoghese, è sulla strada giusta per farlo rendere al massimo. Anche sotto porta. Nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1, Leao stava largo a sinistra e puntava l'assist più del gol. Nel 3-5-2, giocando più vicino alla porta, può fare tutti e due allo stesso tempo. In Parma-Milan avrà, quindi, un'altra grande chance di essere totalmente dominante così come vuole il suo allenatore.