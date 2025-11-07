Milan, Saelemaekers: dai ballottaggi con Messias, ora lo vorrebbero tutti

Pianeta Milan
Milan, Saelemaekers è un lontano parente di quello che si giocava il posto da titolare con Messias. Un giocatore che tutti vogliono. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan, Saelemaekers ancora tra i protagonisti assolutamente positivi di una partita. Contro la Roma l'impatto del belga è stato indubbio. L'esterno è un giocatore che mette tutto in campo: corsa, cuore, grinta e tecnica, tanto che spesso quando esce (se esce) lo fa stremato. Anche contro la Roma è successa questa cosa. L'interrogativo principale resta sul suo sostituto: Athekame non sembra al momento ancora pronto per giocare con continuità e per fare respirare anche un mimino Saelemaekers. Vedremo se il club penserà a un rinforzo nel ruolo a gennaio.

Saelemaekers imprescindibile per il Milan

Dopo i prestiti al Bologna e alla Roma, il Milan ha trovato un giocatore completo e in grado di fare nettamente la differenza. Vi ricordate del Saelemaekers che con il Milan di Pioli si giocava il posto con Messias? Di quel giocatore è rimasto lo spirito e la voglia, mai in discussione. Ma se si guarda quello che dà il campo, il Milan ha ritrovato un Saelemaekers completamente diverso. L'esterno belga è un giocatore che tutti cercano nel calcio moderno: un giocatore in grado di fare la fascia per tutta la partita con qualità, in grado di ripartire in contropiede, di superare i propri avversari in uno contro uno e di essere un fattore anche in fase difensiva.

Non è un caso che Saelemaekers conquisti sempre i suoi tifosi: contro la Roma le sue reazioni sono diventate virali sui social con apprezzamenti da parte dei tifosi rossoneri. E' un giocatore indispensabile e il Milan dovrà fare di tutto per tenerlo per molte stagioni in rossonero dopo aver rischiato per due volte di perderlo davvero. Le ultime novità da parte di Matteo Moretto fanno ben sperare: "I dialoghi con il belga per il rinnovo e adeguamento procedono spediti".

