Milan, Saelemaekers: dai ballottaggi con Messias, ora lo vorrebbero tutti

Milan , Saelemaekers ancora tra i protagonisti assolutamente positivi di una partita. Contro la Roma l'impatto del belga è stato indubbio. L'esterno è un giocatore che mette tutto in campo: corsa, cuore, grinta e tecnica, tanto che spesso quando esce (se esce) lo fa stremato. Anche contro la Roma è successa questa cosa. L'interrogativo principale resta sul suo sostituto: Athekame non sembra al momento ancora pronto per giocare con continuità e per fare respirare anche un mimino Saelemaekers. Vedremo se il club penserà a un rinforzo nel ruolo a gennaio.

Saelemaekers imprescindibile per il Milan

Dopo i prestiti al Bologna e alla Roma, il Milan ha trovato un giocatore completo e in grado di fare nettamente la differenza. Vi ricordate del Saelemaekers che con il Milan di Pioli si giocava il posto con Messias? Di quel giocatore è rimasto lo spirito e la voglia, mai in discussione. Ma se si guarda quello che dà il campo, il Milan ha ritrovato un Saelemaekers completamente diverso. L'esterno belga è un giocatore che tutti cercano nel calcio moderno: un giocatore in grado di fare la fascia per tutta la partita con qualità, in grado di ripartire in contropiede, di superare i propri avversari in uno contro uno e di essere un fattore anche in fase difensiva.