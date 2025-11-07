Nazionali, il Portogallo chiama l’attaccante del Milan Leao: ecco la lista

Pianeta Milan
L'attaccante del Milan Rafael Leao è stato convocato dal CT Martinez per le prossime partite del Portogallo. Ecco la lista completa
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Rafael Leao sta tornando al massimo della forma. Nelle sue partite da titolare ha segnato tre gol e servito un assist. Contro la Roma è uscito con i crampi, segno di come abbia dato davvero tutto sul campo contro i giallorossi. Impregno premiato anche dalla nazionale. L'attaccante rossonero, infatti, è stato convocato dal Portogallo per le partite contro Irlanda e Armenia. Ecco la lista dei convocati del CT Roberto Martinez.

Portieri: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting).

Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Al-Hilal), Matheus Nunes (Manchester City), Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal).

Centrocampisti: João Palhinha (Tottenham), Rúben Neves (Al-Hilal), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting), Bernardo Silva (Manchester City).

Attaccanti: João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (Milan), Gonçalo Ramos (PSG), Carlos Forbs (Club Brugge), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

