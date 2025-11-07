Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Pastore: “Con la Roma miglior partita stagionale di Leao. Raro vederlo con i crampi a fine partita”

INTERVISTE

Milan, Pastore: “Con la Roma miglior partita stagionale di Leao. Raro vederlo con i crampi a fine partita”

Milan, Pastore: 'Con la Roma il miglior Leao: tanto sacrificio e ...'. Le parole
Giuseppe Pastore elogia Leao dopo Milan-Roma: per il giornalista è stata la sua miglior partita stagionale, segnata da sacrificio e continuità. Rarissimo vederlo con i crampi, segno del lavoro di Allegri e della crescita del portoghese come leader
Redazione

Il Milan di Massimiliano Allegri ritrova la vittoria dopo due pareggi consecutivi. A San Siro, contro la Roma di Gasperini, i rossoneri si impongono 1-0. Nel primo tempo la squadra resiste con ordine al pressing alto dei giallorossi, partiti forte fin dai primi minuti, e colpisce in contropiede con Pavlovic, bravo a sfruttare una splendida iniziativa di Rafa Leao nel finale di frazione. Nella ripresa il Milan sfiora più volte il raddoppio, mentre Maignan torna 'Magic' con un intervento decisivo sul rigore di Dybala. Nel finale, i rossoneri gestiscono con maturità e chiudono tutti gli spazi, portando a casa tre punti preziosi.

Milan, le parole di Giuseppe Pastore

—  

A fine partita, però, un evento che non accade spesso viene notato da molti e porta con sé un grande significato: Rafa Leao ha concluso la partita con i crampi. Per molti giocatori è la normalità. Non per lui, ma questo dimostra il grande lavoro di Allegri nel fargli capire quanto il sacrificio di tutti sia importante. Non solo merito del tecnico toscano. Rafa in questa stagione ha voluto fare uno step in avanti a livello di leadership, dimostrando di volersi caricare la squadra sulle proprie spalle anche in momenti complicati. Riguardo questo tema, si è espresso ai microfoni di Radio Rossonera il noto giornalista Giuseppe Pastore.

LEGGI ANCHE

Ecco le sue parole su Rafa Leao: "Penso che contro la Roma sia la migliore partita, tra le poche che ha fatto in stagione, del portoghese. È sicuramente migliorato per continuità perché anche quando ha visto poco la palla è rimasto sempre acceso. Hanno già notato in molti che è rarissimo vedere Leao con i crampi come ha finito, perché ha interpretato la partita nella maniera corretta dal punto di vista del sacrificio. Siccome è un giocatore umorale, penso che il clima sudamericano di San Siro nel secondo tempo l’ha un po' esaltato".

Sul sacrifico e il lavoro senza palla del portoghese: "Sacrificio, corse senza palla e un lavoro di sbattimento, che non è scontato da parte sua, sul modello dei compagni. Allegri cambi non ne ha, è costretto a farli al 90′, però da Parma le cose dovrebbero cambiare. Il Milan ha sfruttato anche una miglior freschezza mentale nel secondo tempo e ha sprecato tanto: abbiamo elogiato Leao, ma se la Roma avesse pareggiato penso che sarebbe stato uno degli imputati per il gol a porta vuota che ha sbagliato. Poi non dobbiamo pensare che Allegri si stesse strappando i vestiti per un Milan così in difficoltà perché sapeva che se la Roma attacca si scopre e si allunga: se ci sono spazi Leao di solito si fa trovare presente".

LEGGI ANCHE: Milan, il nuovo difensore può arrivare dalla Serie A: ecco il colpo che non ti aspetti >>>

Sulla vittoria rossonera: "La vittoria è corretta e aggiungo che nei cinque scontri diretti, cioè Atalanta, Fiorentina, Juventus, Napoli e Roma, il Milan non ha mai perso e ha fatto undici punti; l'anno scorso furono due in queste cinque partite. Che la mano di Allegri si veda è una cosa oggettiva".

Leggi anche
Cassano: “Allegri? Non avrà tanta vita al Milan. Dubito che arrivi terzo o quarto”
Scaroni: “Ecco spiegato perchè non abbiamo voluto ristrutturare San Siro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA