Milan, Pastore: 'Con la Roma il miglior Leao: tanto sacrificio e ...'. Le parole

Ecco le sue parole su Rafa Leao: "Penso che contro la Roma sia la migliore partita, tra le poche che ha fatto in stagione, del portoghese. È sicuramente migliorato per continuità perché anche quando ha visto poco la palla è rimasto sempre acceso. Hanno già notato in molti che è rarissimo vedere Leao con i crampi come ha finito, perché ha interpretato la partita nella maniera corretta dal punto di vista del sacrificio. Siccome è un giocatore umorale, penso che il clima sudamericano di San Siro nel secondo tempo l’ha un po' esaltato".

Sul sacrifico e il lavoro senza palla del portoghese: "Sacrificio, corse senza palla e un lavoro di sbattimento, che non è scontato da parte sua, sul modello dei compagni. Allegri cambi non ne ha, è costretto a farli al 90′, però da Parma le cose dovrebbero cambiare. Il Milan ha sfruttato anche una miglior freschezza mentale nel secondo tempo e ha sprecato tanto: abbiamo elogiato Leao, ma se la Roma avesse pareggiato penso che sarebbe stato uno degli imputati per il gol a porta vuota che ha sbagliato. Poi non dobbiamo pensare che Allegri si stesse strappando i vestiti per un Milan così in difficoltà perché sapeva che se la Roma attacca si scopre e si allunga: se ci sono spazi Leao di solito si fa trovare presente".

Sulla vittoria rossonera: "La vittoria è corretta e aggiungo che nei cinque scontri diretti, cioè Atalanta, Fiorentina, Juventus, Napoli e Roma, il Milan non ha mai perso e ha fatto undici punti; l'anno scorso furono due in queste cinque partite. Che la mano di Allegri si veda è una cosa oggettiva".