“Io dico sei stato fermo un anno, vuoi evolverti un pochettino, vuoi fare un qualcosa di diverso, vuoi darmi qualcosa. Io non posso vedere una squadra come il Milan con determinati tipi di giocatori come Modric, uno dei più grandi, che fa il metodista a recuperare palloni. Io non posso pensare che la sua squadra, esclusa la partita contro l’Udinese e mezzo tempo con il Bologna, fai sempre tutti dietro la linea della palla, butti la palla avanti e vediamo cosa succede. Io non vedo niente, tutti dietro la linea della palla a difendere, poi trovi il goal e continui a difenderti. Per me non è l’evoluzione, non è il calcio che mi piace e io non penso che lui ha tanta vita al Milan. Io dubito che quest’anno arrivi 3 o 4, io penso che ha poca vita come è stato per Mourinho. Questo è l’ultimo treno poi è finito”