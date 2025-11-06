Massimiliano Allegri nell'anno del suo ritorno al Milan è rimasto stregato da un calciatore in particolare: Alexis Saelemaekers . Il belga, dopo due anni in prestito tra Bologna e Roma , ha fatto ritorno a Milanello dopo la chiamata di Allegri. Una volta arrivato, si è subito guadagnato un posto importante nell'11 titolare, diventando imprescindibile. Intervistato dai microfoni di MilanTv , il belga ah voluto parlare del suo doppio addio al Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sul suo doppio addio ai colori rossoneri: "Mi sono messo tanto in discussione quando sono andato via dal Milan che è tra le migliori del mondo. Andare via voleva dire che qualcosa non era andato bene nel mio percorso. Ringrazio Bologna e Roma che mi hanno fatto crescere come uomo e calciatore. Ora ho avuto la fortuna di tornare qui nel posto dove mi sento come a casa. Ci sono stati tutti gli elementi con il gruppo nuovo, il mister, mi sono sentito bene. Due anni lontano difficile, ma sono cresciuto".