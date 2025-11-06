Massimiliano Allegri nell'anno del suo ritorno al Milan è rimasto stregato da un calciatore in particolare: Alexis Saelemaekers. Il belga, dopo due anni in prestito tra Bologna e Roma, ha fatto ritorno a Milanello dopo la chiamata di Allegri. Una volta arrivato, si è subito guadagnato un posto importante nell'11 titolare, diventando imprescindibile. Intervistato dai microfoni di MilanTv, il belga ah voluto parlare del suo doppio addio al Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:
Saelemaekers: “Mi sono messo tanto in discussione quando sono andato via dal Milan”
Alexis Saelemaekers, protagonista di questo nuovo Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv
Milan, le parole di Saelemaekers sul suo addio—
Sul suo doppio addio ai colori rossoneri: "Mi sono messo tanto in discussione quando sono andato via dal Milan che è tra le migliori del mondo. Andare via voleva dire che qualcosa non era andato bene nel mio percorso. Ringrazio Bologna e Roma che mi hanno fatto crescere come uomo e calciatore. Ora ho avuto la fortuna di tornare qui nel posto dove mi sento come a casa. Ci sono stati tutti gli elementi con il gruppo nuovo, il mister, mi sono sentito bene. Due anni lontano difficile, ma sono cresciuto".
