Scaroni: “Non solo Milano ha bisogno di un nuovo stadio, anche tutta Italia”

Ospite negli studi di '10 minuti' di Nicola Porro, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha voluto parlare dell'investimento su San Siro
In questi giorni si sta palando molto di quello che sarà il nuovo stadio di San Siro. Con la firma del rogito, l'impianto è passato ufficialmente a Milan ed Inter. A ritornare a parlare dell'argomento è stato il presidente rossonero Paolo Scaroni. Il numero uno di casa Milan, ospite a '10 minuti', programma d Nicola Porro in onda su rete4, ha voluto spiegare l'importanza di questo futuro impianto, sia a livello regionale che nazionale. Di seguito le sue parole:

Milan, le parole di Scaroni

Su San Siro: “San Siro per me è un simbolo di Milano. Da non Milanese che ama Milano, credo che Milano possa essere anche in questo campo un esempio, perché è vero che Milano ha bisogno di un nuovo stadio, ma ne ha bisogno anche quasi tutta l’Italia. Negli investimenti sportivi abbiamo perso almeno vent’anni e dobbiamo recuperarli. Quando guardiamo gli altri campionati, o gli ultimi europei che si sono svolti in Germania, abbiamo visto gli stadi che ha la Germania e ci siamo resi conto che dobbiamo fare investimenti in tutto il nostro Paese. Penso e spero che l’esempio di Milano inviti tutti a seguirci e che renda il nostro calcio un calcio moderno come deve essere, per guadagnare campo nelle competizioni internazionali”

