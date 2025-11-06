In questi giorni si sta palando molto di quello che sarà il nuovo stadio di San Siro . Con la firma del rogito, l'impianto è passato ufficialmente a Milan ed Inter . A ritornare a parlare dell'argomento è stato il presidente rossonero Paolo Scaroni . Il numero uno di casa Milan, ospite a '10 minuti', programma d Nicola Porro in onda su rete4, ha voluto spiegare l'importanza di questo futuro impianto, sia a livello regionale che nazionale. Di seguito le sue parole:

Su San Siro: “San Siro per me è un simbolo di Milano. Da non Milanese che ama Milano, credo che Milano possa essere anche in questo campo un esempio, perché è vero che Milano ha bisogno di un nuovo stadio, ma ne ha bisogno anche quasi tutta l’Italia. Negli investimenti sportivi abbiamo perso almeno vent’anni e dobbiamo recuperarli. Quando guardiamo gli altri campionati, o gli ultimi europei che si sono svolti in Germania, abbiamo visto gli stadi che ha la Germania e ci siamo resi conto che dobbiamo fare investimenti in tutto il nostro Paese. Penso e spero che l’esempio di Milano inviti tutti a seguirci e che renda il nostro calcio un calcio moderno come deve essere, per guadagnare campo nelle competizioni internazionali”