Sull'importanza di avere un nuovo stadio: “Avere un nuovo stadio è tanto importante perché Milano ha diritto ad avere uno stadio del livello delle altre grandi capitali del calcio europee. Milano ne ha bisogno, ne ha bisogno il Milan, l’Inter e noi vogliamo offrire a chi viene a vedere le partite uno spettacolo a livello di quello che godono anzi forse è meglio di quello che godono gli spettatori del Bayern Monaco o del Paris Saint-Germain. Quindi ci siamo impegnati - io ci lavoro da sei anni su questo progetto - ma alla fine siamo arrivati. D’altra parte, mi dico che le cose belle richiedono tempo e questa è una cosa così bella che Milano possa avere il più bello stadio d’Europa. Sono contento di averci dedicato sei anni della mia vita”