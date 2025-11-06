Il presidente del Milan Paolo Scaroni, è stato ospite negli studi di “10 minuti”, programma di Nicola Porro in onda sul canale di Rete 4.Il presidente rossonero ha preso parola sulla questione dello stadio, toccando diversi aspetti. Ecco, di seguito, il focus sull'importanza di avere uno stadio moderno al giorno d'oggi:
Scaroni su San Siro: “Le cose belle richiedono tempo. Contento di averci dedicato 6 anni”
Milan, le parole di Scaroni—
Sull'importanza di avere un nuovo stadio: “Avere un nuovo stadio è tanto importante perché Milano ha diritto ad avere uno stadio del livello delle altre grandi capitali del calcio europee. Milano ne ha bisogno, ne ha bisogno il Milan, l’Inter e noi vogliamo offrire a chi viene a vedere le partite uno spettacolo a livello di quello che godono anzi forse è meglio di quello che godono gli spettatori del Bayern Monaco o del Paris Saint-Germain. Quindi ci siamo impegnati - io ci lavoro da sei anni su questo progetto - ma alla fine siamo arrivati. D’altra parte, mi dico che le cose belle richiedono tempo e questa è una cosa così bella che Milano possa avere il più bello stadio d’Europa. Sono contento di averci dedicato sei anni della mia vita”
