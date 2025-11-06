Milan, le parole di Borghi sul match contro la Roma

“È stata una partita intensa, una partita bella, vinta dal Milan che da ancora una volta delle dimostrazioni. La prima mezz’ora è stato un dominio totale della squadra di Gasperini, per me la Roma ha prodotto la miglior prestazione della sua stagione. Il Milan ha faticato a tenere la Roma, era molto organizzata e omogenea nell’attaccare. È stato un dominio. Il Milan non conteneva e non riusciva a tenere palla perchè all’uscita del Milan sono mancati e continueranno a mancare Pulisic e Rabiot. Per quanto riguarda il palleggio, la proposta, sono due giocatori ai quali è molto difficile rinunciare, in un momento in cui Allegri sta provando a varare la nuova conformazione in attacco.