Il noto giornalista sportivo, Stefano Borghi, nel suo nuovo video cariato sul suo canale YouTube ha voluto parlare dell'ultima giornata di Serie A. Il giornalista si è voluto soffermare in modo molto particolare sul match tra Milan e Roma, vinto dai rossoneri per 1-0 grazie ad un gol di Pavlovic. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, le parole di Borghi sul match contro la Roma
“È stata una partita intensa, una partita bella, vinta dal Milan che da ancora una volta delle dimostrazioni. La prima mezz’ora è stato un dominio totale della squadra di Gasperini, per me la Roma ha prodotto la miglior prestazione della sua stagione. Il Milan ha faticato a tenere la Roma, era molto organizzata e omogenea nell’attaccare. È stato un dominio. Il Milan non conteneva e non riusciva a tenere palla perchè all’uscita del Milan sono mancati e continueranno a mancare Pulisic e Rabiot. Per quanto riguarda il palleggio, la proposta, sono due giocatori ai quali è molto difficile rinunciare, in un momento in cui Allegri sta provando a varare la nuova conformazione in attacco.