Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Borghi: “Milan-Roma? Partita intensa, i rossoneri hanno dato ancora delle dimostrazioni”

INTERVISTE

Borghi: “Milan-Roma? Partita intensa, i rossoneri hanno dato ancora delle dimostrazioni”

Borghi: “Milan-Roma? Partita intensa, i rossoneri hanno dato ancora delle dimostrazioni” - immagine 1
Il noto giornalista sportivo, Stefano Borghi, nel suo nuovo video cariato sul suo canale YouTube ha voluto parlare dell’ultima giornata di Serie A. Il giornalista si è voluto soffermare in modo molto particolare sul match tra Milan e Roma,...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il noto giornalista sportivo, Stefano Borghi, nel suo nuovo video cariato sul suo canale YouTube ha voluto parlare dell'ultima giornata di Serie A. Il giornalista si è voluto soffermare in modo molto particolare sul match tra Milan e Roma, vinto dai rossoneri per 1-0 grazie ad un gol di Pavlovic. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Borghi sul match contro la Roma

—  

“È stata una partita intensa, una partita bella, vinta dal Milan che da ancora una volta delle dimostrazioni. La prima mezz’ora è stato un dominio totale della squadra di Gasperini, per me la Roma ha prodotto la miglior prestazione della sua stagione. Il Milan ha faticato a tenere la Roma, era molto organizzata e omogenea nell’attaccare. È stato un dominio. Il Milan non conteneva e non riusciva a tenere palla perchè all’uscita del Milan sono mancati e continueranno a mancare Pulisic e Rabiot. Per quanto riguarda il palleggio, la proposta, sono due giocatori ai quali è molto difficile rinunciare, in un momento in cui Allegri sta provando a varare la nuova conformazione in attacco.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Scaroni: "Milano ha il diritto di avere uno stadio di alto livello. Sarà il più bello d'Europa"

Quindi una grandissima partenza della Roma che però ha sprecato. Poi all’improvviso di botto goal del Milan. Il Milan sfrutta in perfetto stile allegriano,con un contropiede da manuale, va in vantaggio. Leao da manuale, che in quella zona di campo, che è la sua zona, entra spacca e va dentro, inserimento di Pavlovic da manuale ma di Gasperini”.

Leggi anche
Scaroni: “Milano ha il diritto di avere uno stadio di alto livello. Sarà il più bello...
Milan, Deschamps sul rinnovo di Maignan: “Sistemare la situazione prima del Mondiale...

© RIPRODUZIONE RISERVATA