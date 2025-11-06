La situazione riguardo al rinnovo di contratto di Mike Maignan è ormai un tema caldo in Casa Milan da ben oltre un anno. Con il rigore parato Paulo Dybala nella scorsa partita contro la Roma, vinta poi 1-0 dal Milan di Allegri, Maignan è tornato ad essere decisivo come nelle scorse stagioni. Il suo contratto scade a giugno 2026, ma nelle prossime settimane il Milan proverà a fare un tentativo peer capire bene la situazione e vedere se il suo attuale capitano potrà rinnovare e accettare di rimanere in rossonero. In conferenza stampa il Commissario Tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha voluto rilasciare delle parole a riguardo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
"In passato ho fatto firmare contratti ai giocatori durante le competizioni come la Coppa del Mondo. Non dipende da me; è una questione di discussione con i club. Oggi l'influenza è minore; credo che i giocatori la prendano con più calma. Ciononostante, idealmente, sistemare la propria situazione personale prima di una competizione importante è la cosa migliore."
