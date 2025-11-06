Pianeta Milan
Shevchenko: "Amo San Siro, ma questo è un passo molto importante per il futuro del club"

A parlare della scelta dei due club, Milan ed Inter, di abbattere San Siro è stato Andriy Shevchenko, storico ex attaccante rossonero
Alessia Scataglini

Ieri è stata una giornata storica per Milan ed Inter. Le due società calcistiche di Milano hanno finalmente firmato il rogito per il passaggio di proprietà dello Stadio di San Siro, comprese anche tutte le varie aree circostanti. Inizia così un lungo cammino verso il nuovo impianto, che sorgerà vicino all'attuale stadio che verrà successivamente abbattuto. A parlare della scelta dei due club è stato Andriy Shevchenko, storico ex attaccante del Milan che, ai microfoni della BBC ha dichiarato:

"Giocare a San Siro è pieno di sfide, emozioni e storia. Il mio rapporto con San Siro è iniziato quando avevo 14 anni e ho giocato lì un torneo giovanile con la Dynamo Kyiv. Appena ci sono entrato ho provato una sensazione speciale. Amo San Siro. I tifosi rendono lo stadio così speciale.

Ma penso che questo sia un passo molto importante per il futuro del Milan e del calcio italiano. Il design sarà molto importante perché, se rispetti al massimo la tradizione e l’eredità di San Siro e delle leggende che ci hanno giocato, non lo perderai. Si può fare qualcosa di davvero positivo, perché nulla dura per sempre".

