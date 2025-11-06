Ieri è stata una giornata storica per Milan ed Inter . Le due società calcistiche di Milano hanno finalmente firmato il rogito per il passaggio di proprietà dello Stadio di San Siro, comprese anche tutte le varie aree circostanti. Inizia così un lungo cammino verso il nuovo impianto, che sorgerà vicino all'attuale stadio che verrà successivamente abbattuto. A parlare della scelta dei due club è stato Andriy Shevchenko , storico ex attaccante del Milan che, ai microfoni della BBC ha dichiarato:

Milan, senti le aporie di Shevchenko su San Siro

"Giocare a San Siro è pieno di sfide, emozioni e storia. Il mio rapporto con San Siro è iniziato quando avevo 14 anni e ho giocato lì un torneo giovanile con la Dynamo Kyiv. Appena ci sono entrato ho provato una sensazione speciale. Amo San Siro. I tifosi rendono lo stadio così speciale.