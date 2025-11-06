Pianeta Milan
Saelemaekers: “Milan? E’ una famiglia. Tutti sono pronti a sacrificarsi. Allegri mi dà…”

Il giovane Saelemaekers, intervistato dai microfoni di MilanTV, ha voluto rilasciare alcune parole sul suo Milan
Alessia Scataglini

Dopo alcune stagioni in prestito, il belga Alexis Saelemaekers è ritornato al Milan. Il giovane è diventato subito uno dei protagonisti principali nella nuova squadra disegnata da Massimiliano Allegri, anche lui tornato al Milan dopo più di 10 anni. Il giovane, intervistato dai microfoni di MilanTV, ha voluto rilasciar alcune parole sulla sua squadra e sul nuovo ruolo di Allegri. Saelemaekers, infatti, è passato da esterno nel 4-2-3-1 di Pioli a esterno a tutto campo nel modulo di Max. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Saelemaekers

"Penso che si vede sul campo, è veramente una famiglia. Anche quando le cose vanno meno bene, si vede che tutti sono pronti a sacrificarsi per l'altro. Questo è un gruppo unito, sono fiero di farne parte. Quando una partita non va pensiamo all'altra".

Suol nuovo ruolo affidatogli da Allegri (esterno a tutto campo nel 3-5-2): "Questo ruolo mi piace tanto, posso sia attaccare che difendere, mi sento utile per la squadra. Il mister mi dà fiducia e libertà di andare a volte anche a centrocampo a prendere la palla, muovermi tra le linee".

 

