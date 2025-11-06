Pianeta Milan
Saelemaekers: "Mi sono messo tanto in discussione quando sono andato via dal Milan. Il ruolo …"

L'esterno rossonero Alexis Saelemaekers ha parlato a 'Milan TV'. Il ruolo, l'arrivederci e il ritorno al Milan e il punto su Parma-Milan. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Penso che si vede sul campo, è veramente una famiglia". L'esterno rossonero Alexis Saelemaekers ha parlato a 'Milan TV'. Queste le parole sul gruppo di quest'anno: "Anche quando le cose vanno meno bene, si vede che tutti sono pronti a sacrificarsi per l'altro. Questo è un gruppo unito, sono fiero di farne parte. Quando una partita non va pensiamo all'altra". Due anni dopo, il belga è passato da esterno del 4-2-3-1 di Pioli a esterno a tutto campo del 3-5-2 di Allegri: "Questo ruolo mi piace tanto, posso sia attaccare che difendere, mi sento utile per la squadra. Il mister mi dà fiducia e libertà di andare a volte anche a centrocampo a prendere la palla, muovermi tra le linee".

Milan, parla Saelemaekers

Saelemaekers ha parlato anche del suo doppio arrivederci al Milan: "Mi sono messo tanto in discussione quando sono andato via dal Milan che è tra le migliori del mondo. Andare via voleva dire che qualcosa non era andato bene nel mio percorso. Ringrazio Bologna e Roma che mi hanno fatto crescere come uomo e calciatore. Ora ho avuto la fortuna di tornare qui nel posto dove mi sento come a casa. Ci sono stati tutti gli elementi con il gruppo nuovo, il mister, mi sono sentito bene. Due anni lontano difficile, ma sono cresciuto".

Questo Milan brilla in contropiede: "E' una caratteristica nostra quest'anno di correre e ripartire, con Leao, Pavlovic che corre ed è un tuttofare. E' una caratteristica bella del nostro gruppo".

LEGGI ANCHE: I cambi tattici di Allegri, Saelemaekers-Guida e non solo: Milan-Roma vista da bordocampo | VIDEO>>>

Chiusura su Parma-Milan: "Partita tosta contro il Parma che darà il 100% e farà il massimo contro di noi. Sarà difficile, serve la mentalità giusta vista contro la Roma. Spirito di sacrificio per la squadra".

