"Penso che si vede sul campo, è veramente una famiglia". L'esterno rossonero Alexis Saelemaekers ha parlato a 'Milan TV'. Queste le parole sul gruppo di quest'anno: "Anche quando le cose vanno meno bene, si vede che tutti sono pronti a sacrificarsi per l'altro . Questo è un gruppo unito, sono fiero di farne parte . Quando una partita non va pensiamo all'altra". Due anni dopo, il belga è passato da esterno del 4-2-3-1 di Pioli a esterno a tutto campo del 3-5-2 di Allegri : " Questo ruolo mi piace tanto , posso sia attaccare che difendere, mi sento utile per la squadra. Il mister mi dà fiducia e libertà di andare a volte anche a centrocampo a prendere la palla, muovermi tra le linee".

Milan, parla Saelemaekers

Saelemaekers ha parlato anche del suo doppio arrivederci al Milan: "Mi sono messo tanto in discussione quando sono andato via dal Milan che è tra le migliori del mondo. Andare via voleva dire che qualcosa non era andato bene nel mio percorso. Ringrazio Bologna e Roma che mi hanno fatto crescere come uomo e calciatore. Ora ho avuto la fortuna di tornare qui nel posto dove mi sento come a casa. Ci sono stati tutti gli elementi con il gruppo nuovo, il mister, mi sono sentito bene. Due anni lontano difficile, ma sono cresciuto".