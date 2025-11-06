Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Saelemaekers: “Una cosa in comune con l’anno dello scudetto? Pensare di partita in partita”

INTERVISTE

Saelemaekers: “Una cosa in comune con l’anno dello scudetto? Pensare di partita in partita”

Saelemaekers: “Una cosa in comune con l’anno dello scudetto? Pensare di partita in partita” - immagine 1
Intervistato in esclusiva dai microfoni di Sport Mediaset, Alexis Saelemaekers ha speso alcune parole sul Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Uno dei volti principali del nuovo Milan di Massimiliano Allegri è Alexis Saelemaekers. Dopo le esperienze al Bologna e alla Roma, il belga ha fatto ritorno a Milano, chiesto e voluto fortemente da Mister Allegri. l giovane ha saputo subito imporsi, ritagliandosi così un ruolo centrale nello scacchiere rossonero. Intervistato in esclusiva dai microfoni di Sportmediaset, il belga ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla sua squadra. Ecco, di seguito, le sue parole sulla stagione dello scudetto del 2022:

Milan, le parole di Saelemaekers sui rossoneri

—  

Se c'è qualche analogia con l'anno dello scudetto: "Penso che una cosa che c'è in comune è il fatto che prendiamo partita dopo partita: lavoriamo ogni settimana, resettiamo dopo ogni partita sia che sia buona o un po' meno bella. Ripartiamo da basi nuove ogni settimana: questa è una cosa in comune con l'anno dello Scudetto. È una cosa molto importante, fare reset permette di non esaltarci troppo e non buttarsi sotto terra: rimaniamo qua con una mentalità giusta".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: I cambi tattici di Allegri, Saelemaekers-Guida e non solo: Milan-Roma vista da bordocampo | VIDEO>>>

Se vuole rimanere al Milan a vita:  "Penso che non posso nascondere il mio amore per il Milan, ovviamente a oggi la cosa che devo fare è dare il massimo sul campo. Poi sarà la società a decidere se mi vogliono tenere. Fin quando indosserò questa maglia darò il massimo in ogni partita"

Leggi anche
Stadio, Fontana: “Mi auguro che l’indagine della Procura sia un atto dovuto. Milano...
L’idolo Kakà e i gol di Van Basten, l’ex Milan Alesi si racconta: “Camarda e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA