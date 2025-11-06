Intervistato in esclusiva dai microfoni di Sport Mediaset, Alexis Saelemaekers ha speso alcune parole sul Milan
Uno dei volti principali del nuovo Milan di Massimiliano Allegri è Alexis Saelemaekers. Dopo le esperienze al Bologna e alla Roma, il belga ha fatto ritorno a Milano, chiesto e voluto fortemente da Mister Allegri. l giovane ha saputo subito imporsi, ritagliandosi così un ruolo centrale nello scacchiere rossonero. Intervistato in esclusiva dai microfoni di Sportmediaset, il belga ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla sua squadra. Ecco, di seguito, le sue parole sulla stagione dello scudetto del 2022:
Milan, le parole di Saelemaekers sui rossoneri
—
Se c'è qualche analogia con l'anno dello scudetto: "Penso che una cosa che c'è in comune è il fatto che prendiamo partita dopo partita: lavoriamo ogni settimana, resettiamo dopo ogni partita sia che sia buona o un po' meno bella. Ripartiamo da basi nuove ogni settimana: questa è una cosa in comune con l'anno dello Scudetto. È una cosa molto importante, fare reset permette di non esaltarci troppo e non buttarsi sotto terra: rimaniamo qua con una mentalità giusta".