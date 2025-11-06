Gabriele Alesi ha lasciato il Milan per sposare la causa del Catanzaro: "Era un’opportunità importante per il mio futuro, il direttore e la società mi hanno voluto fortemente. Questa è una realtà che punta tanto sui giovani, è il posto giusto per crescere". Queste le parole dell'ex rossonero. In fantasista ha parlato anche di Mattia Liberali, passato anche lui dal Milan al Catanzaro: "Ho appreso del suo arrivo leggendo un po’ in giro le varie notizie. Quindi l’ho chiamato per chiedergli se fosse vero. Gli ho spiegato, fin da subito, che qui si sta bene. Poi gli ha dato qualche suggerimento per la casa".