Alesi racconta: 'Nato con la maglia del Milan. Da piccolo vedevo a ripetizione i gol di Van Basten'
Gabriele Alesi, ex centrocampista del Milan, si è raccontato in una lunga intervista. L'arrivo al Diavolo, gli idoli Kakà e Van Basten. Un estratto dal sito di Gianluca Di Marzio
Gabriele Alesi ha lasciato il Milan per sposare la causa del Catanzaro: "Era un’opportunità importante per il mio futuro, il direttore e la società mi hanno voluto fortemente. Questa è una realtà che punta tanto sui giovani, è il posto giusto per crescere". Queste le parole dell'ex rossonero. In fantasista ha parlato anche di Mattia Liberali, passato anche lui dal Milan al Catanzaro: "Ho appreso del suo arrivo leggendo un po’ in giro le varie notizie. Quindi l’ho chiamato per chiedergli se fosse vero. Gli ho spiegato, fin da subito, che qui si sta bene. Poi gli ha dato qualche suggerimento per la casa".

Alesi, nella sua intervista al sito di Gianluca Di Marzio, ha parlato del suo arrivo al Milan: "Ho realizzato un sogno, sono nato con la maglia rossonera. Il mio idolo era Kakà, fin da piccolo mettevo a ripetizione le videocassette con i gol di Van Basten. Li conosco a memoria. All’inizio non è stato semplice lasciare casa, ho avuto un po’ di difficoltà. Ma alla fine Milano è diventata la mia seconda casa".

Il ricordo di tanti amici al Milan: "Sento ancora oggi Bartesaghi e Camarda, sono felice dei risultati che hanno raggiunto. Lo scorso anno abbiamo approfondito il nostro rapporto extra-campo, sono due ragazzi molto umili e forti".

