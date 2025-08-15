Coppa Italia: il Catanzaro di Aquilani e Liberali viene eliminato

Pianeta Milan
Mattia Liberali AC Milan allenamento Milanello
Si è conclusa subito l'avventura in Coppa Italia per il Catanzaro e per Mattia Liberali: sconfitta contro il Sassuolo
Si è conclusa subito l'avventura in Coppa Italia per il Catanzaro e per Mattia Liberali. La squadra di Alberto Aquiliani è stata sconfitta per 1-0 dal Sassuolo al Mapei Stadium, in una sfida valida per il primo turno del torneo. L'unico gol della partita è stato segnato da Doig al 32'.

Liberali è stato sostituito al 56' da Marco D'Alessandro. Ora la squadra e il giovane giocatore si concentreranno sul campionato, con il prossimo impegno in programma il 24 agosto in casa contro il Südtirol per la prima giornata di Serie B.

