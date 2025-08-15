Rasmus Hojlund, il Milan di Allegri e la logica della rinascita

In Premier League ha faticato a trovare continuità, e l'arrivo di nuovi attaccanti lo ha messo in secondo piano. Ecco perché il ritorno in Italia avrebbe una logica ferrea. In Serie A ha già dimostrato di essere un calciatore letale: un mancino potente, fisico e agile, con una velocità e una capacità di attaccare la profondità che lo hanno portato a essere paragonato a Erling Haaland.