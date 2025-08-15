Pianeta Milan
Rasmus Hojlund, il Milan di Allegri e la logica della rinascita

Rasmus Hojlund, il Milan di Allegri e la logica della rinascita - immagine 1
Il nome di Rasmus Hojlund, un tempo sulla bocca di tutti, oggi si ritrova a un bivio: il Milan non è solo un'opzione di mercato, ma...
Il nome di Rasmus Hojlund, un tempo sulla bocca di tutti, oggi si ritrova a un bivio. Dopo il suo percorso fulmineo che lo ha portato dalla Danimarca all'Atalanta e poi al Manchester United, il giovane attaccante si trova a fare i conti con un'esperienza inglese meno brillante del previsto. Per lui, il Milan non è solo un'opzione di mercato, ma una vera e propria via di fuga, un'opportunità di rinascita.

Milan, il sogno Hojlund: San Siro come trampolino per la rinascita

Cresciuto in una famiglia di sportivi e con un padre ex calciatore, Hojlund ha il talento nel DNA. La sua carriera è stata una corsa inarrestabile: dopo l'esperienza in patria e allo Sturm Graz, è esploso a Bergamo, dove ha segnato 10 gol in una sola stagione. Un'esplosione che ha convinto il Manchester United a spendere una cifra monstre per lui, 70 milioni di euro più bonus. Un peso enorme sulle spalle di un ragazzo di soli vent'anni.

In Premier League ha faticato a trovare continuità, e l'arrivo di nuovi attaccanti lo ha messo in secondo piano. Ecco perché il ritorno in Italia avrebbe una logica ferrea. In Serie A ha già dimostrato di essere un calciatore letale: un mancino potente, fisico e agile, con una velocità e una capacità di attaccare la profondità che lo hanno portato a essere paragonato a Erling Haaland.

Il Milan di oggi, alla ricerca di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenes, che sappia anche muoversi con intelligenza, potrebbe offrirgli il palcoscenico ideale per ritrovare la fiducia che gli manca. Il ricordo delle sue accelerazioni con la maglia dell'Atalanta non è svanito. Il talento c'è, la fame anche. Ora sta al Milan compiere il passo decisivo per regalare a Hojlund l'occasione che cerca.

